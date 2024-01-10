朱立倫輔選偷閒大啖台中美食　最愛這一味

朱立倫到台中輔選，與“立委”選將“吃播”。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月10日電（記者 方敬為）中國國民黨主席朱立倫在大選倒數階段全台輔選，9日到台中拉抬藍營年輕世代“立委”選將廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興，中午在林家興競選總部“吃播”與支持者互動，笑稱是忙裡偷閒。林家興準備多樣台中在地美食小吃，包括炒麵、飯糰、豬腳飯、芋仔冰，以及羅廷瑋家族經營的“老鑼牛肉麵”，朱立倫一一品嘗，當中對羅家牛肉麵尤其讚不絕口。



朱立倫9日到台中市輔選“藍營F4”第四選區（西屯、南屯）廖偉翔、第五選區（北區、北屯）黃健豪、第六選區（中、西、東、南）羅廷瑋、第七選區（大里、太平）林家興。上午與廖偉翔車隊掃街，中午和羅廷瑋、林家興線上“吃播”跟支持者互動，下午再合體黃健豪車隊掃街。



林家興準備了大里在地人的排隊早餐“阿成炒麵”、必吃的雙色“中興飯糰”、至少要排隊一小時才買得到的“黃金豬腳飯”，以及蔣經國也吃過、傳承兩代的“草湖美方芋仔冰”；羅廷瑋則準備了自家經營超過50年的“老鑼牛肉麵”與特製醬料款待朱立倫，現場飄香四溢。



朱立倫聞香食指大動，笑稱最近忙助選，很久沒好好吃頓飯，第一道就是品嘗羅廷瑋家的牛肉麵。羅廷瑋介紹自家牛肉麵從父親一路傳給姐姐經營，走的是外省川味口味，搭配特製醬料，地方有不少忠實顧客，但最近麵店被民進黨打壓，很可能要因此搬家。朱立倫在羅廷瑋介紹的過程中，自顧自吃麵，還開玩笑請羅廷瑋講久一點，他可以多吃一點！



朱立倫隨後真的將牛肉麵與湯頭都一掃而空，稱讚老鑼牛肉麵的麵條非常美味，不會太軟也不會太硬，湯頭更是一絕，朱也鼓勵兩位年輕候選人要有充分信心，都可以順利進軍“立法院”，為台中爭取更多建設，並請多帶台中美食到台北來！

