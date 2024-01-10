必須堅持供給側改革和擴大有效需求協同發力

供給側結構性改革重在解決結構性問題，激發經濟增長內生動力。 中評社北京1月10日電／去年底召開的中央經濟工作會議深刻總結新時代做好經濟工作的規律性認識，其中之一是“必須堅持深化供給側結構性改革和著力擴大有效需求協同發力，發揮超大規模市場和強大生產能力的優勢，使國內大循環建立在內需主動力的基礎上，提升國際循環質量和水平”。這是新時代我們黨在領導經濟工作實踐中形成的一條規律性認識，豐富和發展了習近平經濟思想，對構建新發展格局、推動高質量發展具有重要指導意義。



新形勢下推動高質量發展的內在要求



人民日報發表中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴文章表示，供給和需求是經濟運行的一體兩面，二者互為條件、相互依存。供給和需求之間的平衡是相對的，經濟運行是一個供給和需求由平衡到不平衡再到新的平衡的動態過程。宏觀調控以供給側為重點還是以需求側為重點，要依據經濟運行面臨的主要矛盾和矛盾的主要方面作出抉擇，同時要注重兩方面協同發力。放棄需求側談深化供給側結構性改革，或放棄供給側談擴大有效需求，都是片面的。概言之，解決供需失衡問題，既要抓住主要矛盾和矛盾的主要方面，又要注重供給側和需求側協同發力，進而實現需求牽引供給、供給創造需求的更高水平動態平衡。



供給側結構性改革重在解決結構性問題，激發經濟增長內生動力。2012年以來，中國經濟發展中結構性問題和深層次矛盾凸顯，經濟下行壓力持續加大，經濟運行面臨的主要矛盾是供給結構不適應需求結構變化，矛盾的主要方面在供給側。2015年以來，黨中央提出實施供給側結構性改革，以去產能、去庫存、去杠杆、降成本、補短板為重點任務。2018年，黨中央提出必須堅持以供給側結構性改革為主線不動搖，在“鞏固、增強、提升、暢通”八個字上下功夫，要求更多採取改革的辦法，更多運用市場化、法治化手段，鞏固“三去一降一補”成果、增強微觀主體活力、提升產業鏈水平、暢通國民經濟循環。供給側結構性改革不僅對調整經濟結構、實現供需動態平衡發揮了重要作用，而且提高了資源配置效率和經濟發展質量。



擴大有效需求重在解決總量性問題，穩定經濟運行。社會總需求由外部需求和內部需求構成，前者指出口需求，後者指消費、投資需求。1998年亞洲金融危機後，外部需求大幅收縮，中國立足擴大內需，實施積極的財政政策，發行長期建設國債，加強基礎設施建設，穩定了經濟增長。2008年國際金融危機後，外部需求急劇萎縮，出口增速回落導致工業生產大幅下降，中國出台以大規模增加政府投資為主要內容的一攬子計劃，促進經濟企穩回升。2020年以來，新冠疫情對中國經濟造成嚴重衝擊，總需求不足成為經濟運行的突出矛盾，黨中央及時提出實施擴大內需戰略，強調加快培育完整內需體系，對推動經濟持續穩定恢復發揮了重要作用。



堅持二者協同發力，是新形勢下推動高質量發展的內在要求和有效之舉。當今世界百年未有之大變局加速演變，單邊主義、保護主義上升，經濟全球化遭遇逆流，世界經濟增長和貿易動能減弱。中國經濟恢復面臨周期性問題和結構性矛盾交織叠加帶來的困難挑戰，主要是有效需求不足、部分行業產能過剩、社會預期偏弱、風險隱患仍然較多。2020年以來，黨中央提出加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局。堅持深化供給側結構性改革和著力擴大有效需求協同發力，既堅持以深化供給側結構性改革為主線，發揮中國強大生產能力優勢，推動結構調整升級和新舊動能轉換，增強經濟發展的內生動力和長期增長潛力；又堅持以擴大內需為戰略基點，用好中國超大規模市場優勢，促進形成消費和投資相互促進的良性循環，實現高水平的供需良性循環和動態平衡，推動經濟高質量發展。



堅持協同發力需要把握好的幾個重要方面



文章指出，深化供給側結構性改革和擴大有效需求是內在統一的，都是為了實現經濟穩定發展。堅持二者協同發力，需要把握好幾個重要方面。



牢牢把握高質量發展這個首要任務。高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，堅持高質量發展是新時代的硬道理。無論是深化供給側結構性改革，還是擴大有效需求，都要以高質量發展為目標。深化供給側結構性改革，要緊緊抓住新一輪科技革命和產業變革的機遇，以科技創新推動產業創新，使供給結構符合需求結構升級方向，以優質高效供給滿足有效需求，以新產業、新模式、新業態創造引領新的需求。擴大有效需求，要培育完整內需體系，加強需求側管理，促進形成強大國內市場。衹有釋放二者協同發力的巨大潛力，才能實現國民經濟良性循環，推動經濟高質量發展。



牢牢把握構建新發展格局這個戰略任務。構建新發展格局是黨中央著眼全局和長遠作出的重大戰略部署。隨著國際力量對比深刻調整和中國經濟實力增強，中國不可避免要遇到來自外部的各種干擾和阻礙，會遭遇風高浪急甚至驚濤駭浪的考驗。必須把發展立足點更多放在國內，更大力度挖掘國內市場潛力，進一步夯實國內大循環的主體地位，保持中國經濟平穩發展的基本盤。強調國內大循環的主體地位，絕不是要弱化國際循環，關起門來封閉運行。內外需市場本身就是相互依存、不可分割的。中國已深度融入世界經濟和國際分工體系，是140多個國家和地區的主要貿易夥伴。堅持深化供給側結構性改革和擴大有效需求協同發力，既要充分發揮和用好中國超大規模市場優勢，使國內大循環建立在內需主動力的基礎上；又要著力提升國際循環質量和水平，使國際循環更有效提升國內循環的效率和水平，推動中國經濟發展不斷邁上新台階。



牢牢把握系統觀念這個方法論。系統觀念是具有基礎性的思想和工作方法，強調要善於通過歷史看現實、透過現象看本質，把握好全局和局部、當前和長遠、宏觀和微觀、主要矛盾和次要矛盾、特殊和一般的關係；強調加強前瞻性思考、全局性謀劃、整體性推進，提高統籌謀劃和協調推進能力。堅持深化供給側結構性改革和著力擴大有效需求協同發力，必須牢牢把握系統觀念，找准既能夠形成高質量供給又有利於擴大有效需求的結合點，在政策上同向發力、形成合力，確保實現在多重目標中的動態平衡。

