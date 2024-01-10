丁仁方析美學者金德芳看法 疑賴論未曾消散

成功大學政治學系教授丁仁方。（中評社 資料照） 中評社台中1月10日電（記者 方敬為）美國智庫外交政策研究所研究員金德芳（June Teufel Dreyer）日前發表文章表示，拜登政府樂見一位能避免大陸武力攻台的台灣領導人。成功大學政治學系教授丁仁方接受中評社訪問表示，金德芳不曾在美國官方任職，不過投書在台灣大選前發表，可確定的是，美方對賴清德的懷疑不曾消散。



丁仁方，南台灣兩岸關係研究學會理事長，台灣大學政治學系學士、碩士，美國匹茲堡大學公共政策與分析博士。歷任成功大學政治經濟研究所所長、政治系主任、公共事務研究中心主任。



美國智庫外交政策研究所（Foreign Policy Research Institute）、邁阿密大學兩岸問題專家金德芳（June Teufel Dreyer）以“台灣大選的利與弊”為題撰文稱，藍、綠、白三組候選人都陷入兩難狀態，必須爭取拒絕與大陸統一的選民支持，同時又不能與大陸“實現統一”立場來正面對抗。拜登政府則樂見一位既能避免大陸武力攻台，又能避免因為“法理台獨”而導致北京強烈反應的台灣領導人。



針對金德芳在台灣大選前投書所釋出的訊號，丁仁方表示，金德芳沒有在美國官方任職過，相關論述很難被解讀是代表官方立場，除非是像先前葛來儀等3位學者在《外交事務》期刊的投書，該則文章建議賴清德若當選可以學習蔡英文的兩岸路線，宣示依照“中華民國憲法”處理兩岸關係，另外應該在當選之後，儘量擱置民進黨的“台獨黨綱”。

