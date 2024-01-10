中評社北京1月10日電／大國經濟的特徵都是內需為主導、內部可循環。中國擁有14億多人口、4億多中等收入群體，是全球超大規模且最有增長潛力的市場。從消費看，居民衣食住行和精神文化等方面的需求潛力巨大；從投資看，雖然近年來中國固定資產投資增速等出現放緩趨勢，但短板領域、薄弱環節和產業新領域新賽道等方面的投資還有很大發展空間。總體來看，國內需求持續擴大的潛力將進一步釋放。中央經濟工作會議對扎實做好經濟工作作出重要部署，提出“要激發有潛能的消費，擴大有效益的投資，形成消費和投資相互促進的良性循環”，為進一步擴大國內需求指明了方向。



經濟日報發表中國宏觀經濟研究院研究員李清彬文章表示，消費和投資從來不是割裂的，而是具有緊密互動關係的。消費是生產的最終目的，也是生產的動力所在，投資則是實現這個最終目的的重要手段。消費需求催生生產供給，進而需要投資來形成相應的生產能力；消費需求規模增加，促進供給規模增加，進而推動投資規模擴大；消費需求結構的變化也要求供給結構隨之變化、與之匹配，從而引致投資結構的相應變化。同時，投資並非完全被動地被消費牽引，一些投資特別是創新性投資也能夠激發出新的消費需求。因而，必須正確認識消費和投資在國民經濟循環中的互動關係，充分發揮超大規模市場和強大生產能力的優勢，推動消費和投資相互促進，形成良性循環，進而更有效、更可持續地擴大國內需求。對此，我們既要激發有潛能的消費，又要擴大有效益的投資，找准擴大國內需求的關鍵點。



文章提出，一方面，要激發有潛能的消費。需順應消費升級、下沉、融合等趨勢，聚焦重點領域、重點群體，建立和完善擴大居民消費的長效機制，使居民有穩定收入能消費、沒有後顧之憂敢消費、消費環境優獲得感強願消費，努力推動消費從疫後恢復轉向持續擴大。



一是激發重點領域消費。加快推動汽車消費由購買管理向使用管理轉變，促進汽車更新消費；推動可穿戴設備、智能產品等加快更新迭代，打造電子產品消費應用新場景；大力發展數字消費、綠色消費、健康消費等新型消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點，帶動相關產業和消費場景的投資；聚焦中老年等人群的新需求，挖掘和釋放相關消費潛能。同時，加快推動消費下沉從擴面轉向提質，促進鄉村消費需求更好釋放。持續深入推進消費領域供給側結構性改革，增加中高端消費品國內供應，以高質量供給滿足不斷升級的消費需求。



二是夯實消費增長的基礎。就業是民生之本、收入是民生之源。持續擴大就業、促進居民增收，是提高居民消費能力、提升居民消費意願、釋放居民消費潛力的有效手段。要落實就業優先政策，不斷提高經濟發展的就業帶動能力，健全重點群體就業支持體系，加強困難群體就業兜底幫扶，促進多渠道靈活就業；努力提高居民收入在國民收入分配中的比重，提高勞動報酬在初次分配中的比重，完善按要素分配政策制度，多渠道增加城鄉居民財產性收入，擴大中等收入群體；加大稅收、社會保障、轉移支付等的調節力度，繼續完善個人所得稅制度，不斷提高住房、教育、醫療、養老、育幼等公共服務水平。



三是持續優化消費環境。需加快培育多層級消費中心，提升城市商業體系，合理布局養老、托育、餐飲、家政等便民生活服務業態，推進完整社區建設，提高居民消費便利度；加強縣域商業體系建設，建設改造一批鄉鎮商貿中心、集貿市場、農村新型便民商店，推動重點商貿街巷改造升級；全面開展放心消費行動，完善重點消費領域服務標準，依法打擊假冒偽劣產品；全面落實帶薪休假制度，鼓勵錯峰休假、彈性作息，促進假日消費。此外，還要加快清理制約消費的各種規定和做法，有序破除消費領域的體制機制障礙和隱性壁壘。

