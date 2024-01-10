建設美麗中國，走綠色發展之路

中評社北京1月10日電／中央經濟工作會議強調，深入推進生態文明建設和綠色低碳發展。生態文明建設是關係中華民族永續發展的根本大計。習近平總書記指出，綠水青山就是金山銀山，保護生態環境就是保護生產力，改善生態環境就是發展生產力。



中國網發表西南財經大學習近平經濟思想研究院教授，博士生導師王愛倫文章表示，環境就是民生，青山就是美麗，藍天也是幸福。要堅定不移走生態優先、綠色發展之路，為全球可持續發展貢獻中國智慧和中國方案。



文章提出，建設美麗中國先行區。中國式現代化是人與自然和諧共生的現代化。走可持續發展之路，堅持節約優先、保護優先、自然恢復為主的方針，像保護眼睛一樣保護自然和生態環境，堅定不移走生產發展、生活富裕、生態良好的文明發展道路。加快形成節約資源和保護環境的產業結構、生產生活方式、空間格局，實現中華民族永續發展。強化美麗中國建設，深入推進環境污染防治，持續深入打好藍天、碧水、淨土保衛戰，使天更藍、山更綠、水更清。



打造綠色低碳發展高地。加快發展方式綠色轉型。推動社會經濟發展綠色化、低碳化是實現高質量發展的關鍵環節。加快推動產業結構、能源結構、交通運輸結構等調整優化。推進資源節約集約利用，加快構建廢棄物循環利用體系。發展綠色低碳產業，加快節能降碳技術研發和推廣應用，倡導綠色消費。提升生態系統多樣性、穩定性、持續性，提升生態系統碳匯能力。實施重要生態系統保護和修復工程，開展大規模國土綠化行動。深化集體林權制度改革，推行草原森林河流湖泊濕地休養生息。建立生態產品價值實現機制，完善生態保護補償制度。



積極穩妥推進碳達峰碳中和。堅持先立後破，有計劃分步驟實施碳達峰行動。完善能源消耗總量和強度調控，重點控制化石能源消費，逐步轉向碳排放總量和強度“雙控”制度。推動能源清潔低碳高效利用，推進工業、建築、交通等領域清潔低碳轉型。發展綠色產業、綠色物流、綠色貿易等，構建綠色低碳循環發展的生產體系、流通體系、消費體系。加快打造綠色低碳供應鏈，推行產品綠色設計、清潔生產、綠色包裝等。加快建設新型能源體系，加強資源節約集約循環高效利用，提高能源資源安全保障能力。深入推進能源革命，加強煤炭清潔高效利用，加快規劃建設新型能源體系。健全碳排放權市場交易制度，提高減排效率。完善統計監測體系，強化管制和監管。



完善綠色發展的體制機制。加強綠色發展的法治建設，形成綠色發展的制度保障。構建與綠色發展相適應的投融資體系，嚴控高碳項目投資，加大對節能環保、新能源、低碳交通運輸裝備、碳捕集利用與封存等項目的支持力度。積極發展綠色金融，引導金融機構為綠色低碳項目提供金融支持。完善財稅價格政策，加大財政對綠色低碳產業發展、技術研發等的支持力度。加大政府綠色低碳產品採購力度。建立健全促進綠色低碳發展的價格機制。推進市場化機制建設，建立健全碳排放權、碳匯交易、用能權、電力等交易市場。深化生態保護補償制度改革，形成以受益者付費原則為基礎的市場化、多元化補償格局。加強綠色家庭、綠色學校、綠色社區等創建活動，推廣綠色出行、綠色消費、綠色旅遊等，培育生態文明理念，形成全社會綠色生活方式。





