黃清賢答中評：台海保持和平符合各方利益

南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢（中評社資料圖） 中評社北京1月10日電（記者 李子寧）日前，美國外交政策研究所發表了該研究所亞洲項目高級研究員瓊·托菲爾·德雷爾的文章《即將到來的台灣選舉有何利弊》，文中稱“拜登政府樂見一位既能避免大陸武力攻台，又能避免因為‘法理台獨’而導致北京強烈反應的台灣地區領導人”。就此，南開大學台灣政治研究中心主任、國民黨原主席特別顧問兼大陸部主任黃清賢在接受中評社記者採訪時表示，不論是從政治、經濟還是地緣安全角度來說，美國期待當選的台灣地區領導人至少要保證不加劇台海之間的緊張情勢，如果能夠減緩台海之間的緊張情勢並與中國大陸保持一定的接觸則更好，而這也符合美國的最大利益。而台灣也應回歸具有“一個中國”共識，才能更好地發揮自身絕佳優勢，為台灣的發展找到最好的發展空間。



黃清賢說，德雷爾文章中所傳達的內容符合當前美國的對華政策和其利益目標。因為就目前全球情勢而言，俄烏衝突、巴以衝突尚未停歇，朝鮮半島又出現區域性緊張形勢，所以為了維護自身的利益，美國方面希望台海能夠維持一定的和平穩定，因此美國政府在很多場合包括中美元首會面中都一再重申不支持“台獨”。



黃清賢表示，相信美國對於即將舉行的台灣地區大選的最大考慮，就是當選的領導人不應造成台海和平穩定形勢的改變，也就是說絕對不會去支持、主張“台灣獨立”，甚至於在一定程度上能夠跟中國大陸和平相處的一個領導人。因為對美國而言，其國內的選舉即將在11月舉行，加上疫後經濟復甦疲軟和全球大環境的不明朗，美國還是希望能夠與中國大陸在產業鏈上維持一定的合作，如果要跟中國大陸維持一個相對平穩的關係，台灣議題就是最重要的議題之一。所以正如前面所說，不論是從政治、經濟還是地緣安全角度來說，美國期待當選的台灣地區領導人至少要保證不加劇台海之間的緊張情勢，如果能夠減緩台海之間的緊張情勢並與中國大陸保持一定的接觸則更好，而這也符合美國的最大利益。

