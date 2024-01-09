柯：衛星烏龍當飛彈　兩岸缺乏對話恐爆危機

柯文哲晚間臉書發文。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北1月9日電／台軍方9日下午3時14分，突連續四次發布警報指中國於15時04分發射衛星，飛越台灣南部上空，但英文卻寫Missile（飛彈）。台灣民眾黨2024候選人柯文哲9日晚間在臉書上以“國家級警報，不能淪為放羊的孩子”為題指出，兩岸關係最怕惡意螺旋，今天的烏龍證實兩岸間缺乏最基本的對話機制，很可能導致重要時刻，資訊判斷失準，爆發危機。



柯文哲臉書全文如下：



國家級警報，不能淪為放羊的孩子。



9日下午2封國家級警報，嚇壞了所有人。因為“國防部”把satellite（衛星）錯拼成missile（飛彈），這錯誤資訊甚至誤導“行政院長”陳建仁，在“立院”報告時說成“飛彈”。



連發2封警報後，“國防部”發出更正訊息。我們發現，“國防部”與“行政院”，不只在緊急事態發生時訊息錯亂，且“國防部”第一時間無預警突襲人民的“飛彈”，是中國大陸和歐洲共同規劃要發射的衛星，而且兩天前就已經公布路徑，也沒有如警報所說的，飛過台灣本島上空。對比2022年的東風飛彈，嚴重程度大相徑庭，上次我們後知後覺，這次政府卻小題大作、徒增恐慌。



蔡英文一句“不用怕”，卻沒辦法帶給“國民”安全感。我們應該將烏龍視為壓力測試，而不是裝可愛。



兩岸關係最害怕的，就是因為惡意螺旋，擦槍走火使事態一發不可收拾。即便在美俄冷戰時期，雙方也有設置熱線，來避免誤判與最糟事態的發生。今天的烏龍，證實兩岸間缺乏最基本的對話機制，很可能導致重要時刻，資訊判斷失準，爆發危機。



無論如何，勿恃敵之不來，恃吾有以待之，才是＃保護台灣最好的態度。用科學、理性、務實的態度，去面對我們的危機。