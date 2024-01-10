新加坡學者：台灣最危險 棋子總會被犧牲

新加坡國立大學亞洲研究所傑出學者馬凱碩 中評社香港1月10日電／新加坡國立大學亞洲研究所傑出學者，也是“亞洲和平計劃”倡議者馬凱碩1月6日在《聯合早報》發文表示，世界仍有多個可能會引發戰爭的斷層線，最危險的中心地帶就是台灣。2024年是台灣高危年，台灣人越是把票投給台獨候選人，越危及他們珍惜的自主。他也指出，地緣政治中的棋子總會被犧牲，看看今天的烏克蘭就知道。



馬凱碩在文中表示，2022年發生了一場突如其來的戰爭：烏克蘭。2023年再出現另一場突如其來的戰爭：加沙。任何相信2024年不會再有戰爭突如其來的人，應當去檢驗一下他或她的頭腦。世界仍有多個可能會引發戰爭的斷層線。在亞洲，至少有五處我們得要謹慎監控的斷層線（假如可以的話，將它們推向和平而不是戰爭）。



馬凱碩在文中指出，最危險的中心地帶就是台灣。這是足以引發美國和中國兩個超級強國直接發生衝突的議題。美國總統拜登個人為此感到憂慮。他曾四次說美國將捍衛台灣，明顯是要發揮威懾作用，以此發出信號：美國不要看到台灣燃起戰火。



馬凱碩在文中認為，2024年是台灣高危年。選舉的結果，可能會是更傾向台獨的民進黨候選人賴清德當選。台灣人希望維持現有自主的願望可以理解，他們要繼續過目前的日子，擁有現在的生活方式。吊詭的是，他們越是把票投給台獨候選人，越危及他們珍惜的自主。

