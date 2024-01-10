中評關注：賴蕭選前四天國際記者會要消毒什？

蕭美琴之前剛返台，也召開過國際記者會，並沒有放青天白日旗。（中評社 資料照） 中評社台北1月10日電（記者 黃筱筠）民進黨“賴蕭配”在選前4天大動作召開國際記者會，賴清德會中數度強調兩岸和平是無價，會維持蔡英文路線，加上桌上有“中華民國國旗”，頗有針對電視辯論會提及“中華民國”（“憲法”）災難的說法，引起爭議進行消毒。而且是對國際消毒，避免包括美國在內的國際社會，對賴未來路線產生質疑，導致選情出現變化。



候選人在選戰倒數一週多數全力投入地方掃街，爭取民眾支持，但賴清德、蕭美琴昨卻減少兩小時的車隊掃街召開國際記者會。蔡英文過去三次大選，也沒有在選前幾天召開國際記者會，只有在勝選後，召開國際記者會說明未來執政方向。



賴清德、蕭美琴這動作應是要向國際澄清什麼。最近主要是賴清德在電視辯論會上提到“中華民國”是災難，後又澄清他說的是“中華民國憲法”引起廣泛討論，也讓國際對賴清德未來若當選可能在台海區域造成緊張有不小擔憂。這也是國際特別關注台灣大選的原因。



據了解，今年來台採訪大選的外媒確實比往年多。昨天這場賴蕭陣營國際記者會，以美日媒體居多，對賴蕭提問相對友好，並未再度質疑賴“台獨”的色彩，但對於兩岸未來情勢，也展現擔憂。



賴清德昨天國際記者會的發言，顯然小心很多，一再強調和平無價、戰爭沒有贏家，桌上還放著青天白日旗。相較之下，蕭美琴11月中下旬剛從華府回台灣，召開國際記者會，現場卻沒有放旗。很顯然昨天的國際記者會有刻意強調“中華民國”之意。



賴清德旁的蕭美琴也被媒體問到問題，蕭一再強調會走蔡英文路線，因為蔡的路線穩健，她提到一段國際上的信任，包含很多國際友人對蔡英文的信賴，是長時間累積的成果。信任的累積很不簡單，我們也會帶著同樣的信任，以及長期所累積的這些經驗，來投入未來的工作，包含經營我們的對外關係。並強調她和賴清德都對台灣的民主和我們的和平，有非常強烈的使命。