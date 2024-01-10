包承柯答中評：美冀台海和平需改變對台政策

上海東亞研究所副所長包承柯（中評社資料圖） 中評社北京1月10日電（記者 海涵）近期美國外交政策研究所近期發表該研究所亞洲項目高級研究員瓊·托菲爾·德雷爾（June Teufel Dreyer，中文名：金德芳）的文章《即將到來的台灣選舉有何利弊》，稱拜登政府樂見一位既能避免大陸武力攻台，又能避免因為“法理台獨”導致北京強烈反應的台灣地區領導人。上海東亞研究所副所長包承柯就此接受中評社記者專訪表示，美國現在在台灣問題上處於騎虎難下的局面，從中也體現出其對台政策的局限性。總有一天，美國所謂的“維持現狀”“平衡兩岸力量”等一系列政策都會無濟於事，其自身也必定會捲入到自我矛盾的漩渦中。



“金德芳是美國著名的中國問題專家，對於台灣問題也很熟悉，同時也比較瞭解拜登政府的對台政策。”包承柯分析，美國希望避免台灣選舉導致兩岸政治衝突尖銳化的趨勢，不希望“台獨”分子過度挑戰中國大陸、也不希望“台獨”政府掌權引發台海衝突，同時也希望能繼續保持對台灣地區的影響力，這是美國政府對台政策的基本思考邏輯。“但這只是一個十分理想化的構思，其目標只是維護美國的利益。”



包承柯指出，在現實中，大家都能看到，台灣民進黨當局不斷推進漸進式“台獨”，此次台灣領導人選中民進黨候選人賴清德也一而再再而三地表述所謂“兩岸互不隸屬”，並稱將繼續繼承蔡英文政策，推動實現所謂的“台獨”目標。這些“台獨”分裂行徑和做法是將兩岸問題引向衝突的關鍵因素。一方面，美國希望避免台海地區發生衝突，不喜歡賴清德過於挑戰；另一方面，美國一些學者似乎又將國民黨的兩岸政策看作是有大陸影響力存在的，對侯友宜也頗有微詞。“美國現在在台灣問題上處於騎虎難下的局面。”



“表面上看，這次台灣選舉暴露出了美國對台政策局限性。但長期看，這種局限性是美國對台政策的必然趨勢。”包承柯認為，美國不希望看到“台獨”勢力過度與大陸對抗。同時，美國又想完全抵制中國大陸在台灣島內的影響。但事實是兩岸同文同種，有著相同文化相同血緣骨肉同胞，中國大陸的發展必定會對島內產生影響。美國還想保持70年前那樣對台灣的控制狀態，這過於理想，這種局面也難以維持，其中必定會出現新的力量，那就是中國大陸的崛起和強大。在中國現代化過程中，台灣問題必然會得到解決。總有一天，美國所謂的“維持現狀”“平衡兩岸力量”等一系列手段都會無濟於事，其自身也必定會捲入到矛盾漩渦中，必定會走進死胡同，並最終碰壁。

