中評專論：劉宗義析美方為何施壓孟加拉大選

哈西娜總理連任也意味著孟加拉國外交政策的連續性，仍將在大國之間保持平衡。 中評社香港1月22日電（作者 劉宗義）1月7日，孟加拉國第12屆國民議會選舉在平靜中順利落下帷幕。不出所料，現任總理謝赫·哈西娜（Sheikh Hasina）領導的人民聯盟在大選中取得壓倒性勝利，哈西娜將第五次出任總理。哈西娜總理及人民聯盟的大選勝利是在美西方持續不斷的壓力和批評聲中取得的。這一勝利既體現了哈西娜總理作為一個執政經驗豐富的政治家，不畏強權，堅持自己選擇的政治方向和發展道路的執著氣概，同時也體現了以孟加拉國為代表的廣大全球南方國家謀求本國政治穩定、經濟社會發展，不願捲入美西方所挑起的地緣政治競爭的深切渴望。



孟加拉國是世界上最不發達國家之一。進入21世紀之後，孟加拉國經濟持續發展，成為世界上增長最快的國家之一，在生活水平、教育、減貧和基礎設施建設等多個方面都取得顯著進展。2022年孟加拉國人均GDP約2800美元，已經超過印度。孟加拉國之所以能夠在經濟社會發展方面取得顯著成就，主要有三方面的原因：一是政治比較穩定，雖然也有激烈的黨派鬥爭，但各政黨在經濟發展方面具有共識；二是發揮了本國勞動力比較優勢，發展了成衣業，成為僅次於中國的全球第二大紡織品出口國。另外，在外交上，哈西娜政府奉行大國平衡政策，與各大國交好，在經濟發展方面同時得到中美日印等國支持和援助。

