中評關注：藍粉肯動員有熱情　成侯友宜優勢

藍粉肯動員又有熱情，成為侯友宜的最大優勢。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月10日電（記者 張嘉文）2024大選進入最後倒數，中國國民黨候選人侯友宜回防雙北進行車隊掃街拜票，過程中看到國民黨支持者不同以往的熱情，當被動員來的人都熱情十足，打從心底為候選人加油，這股氛圍在投票前持續發酵，就會幫侯塑造出有機會勝選的印象，有機會影響中間選民或者仍游離在藍白之間但希望下架民進黨民眾的投票選擇。



2024大選呈現藍綠白三足鼎立選局，且民進黨賴蕭配、國民黨侯康配和民眾黨柯盈配是各有基本盤，都很難拉走各自的死忠支持者，讓這場選舉結果目前看來仍非常混沌不明。



在倒數最後4天，侯友宜在藍營優勢選區如何催出所有的基本盤，讓優勢選區得票能贏更多，劣勢選區得票能輸更少，也是目前藍營希望達成的北部大贏、中部打平、南部小輸，目前看來是唯一的勝選方程式。



因此，在優勢選區如何塑造有機會勝選的氛圍顯得十分重要。而這氛圍，9日侯友宜在黨籍台北市長蔣萬安陪同下的車隊掃街就成功塑造。



這場掃街活動國民黨台北市黨部動員5000人，出現4公里的人龍，滿滿人潮十分壯觀，特別的是，這些支持者高舉各種不滿民進黨的標語，揮舞青天白日旗，高聲替侯友宜吶喊、加油，有動員力又有熱情，自然讓整個街道充滿勝選氛圍，也影響來往的民眾、路邊店家等等，紛紛給予侯友宜和蔣萬安善意回應。



蔣萬安在2022年的市長選舉得票率42.29%，以57餘萬票打敗民進黨陳時中的43餘萬票和無黨但由民眾黨支持的黃珊珊34餘萬票。侯友宜這次在台北的得票，能否在蔣的基礎上往上加，把綠白的差距拉大，加上他本命區新北市同樣維持大贏的態勢，以及桃竹苗的傳統優勢區，就有機會達成北部大贏的設定目標。



而中部在台中市長盧秀燕的全力相挺固守下能打平，南部期待在民進黨執政8年的不滿氛圍呈現小輸局面，即便有白營分掉在野票源的影響，侯友宜和國民黨仍有機會獲勝。