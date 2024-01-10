中評現場：美國羅省中華會館摘除蔡英文掛像

美國羅省中華會館反對蔡英文和民進黨的兩岸政策，在本月台灣選舉日之前摘掉蔡英文的掛像（中評社記者 宋楷文攝） 中評社洛杉磯1月9日電（記者 宋楷文）台灣地區即將於本月13日舉行“總統大選”，島內政治氣氛緊張。日前，美國羅省 （洛杉磯）中華會館在新一任理監事會就職後，公開摘除了台灣現任領導人蔡英文的掛像，以示對其和民進黨推動“台獨”路線的不滿和反對。



現任中華會館監事長胡卓球接受中評社記者專訪時表示，出於對的中美兩國和兩岸關係和平與穩定的考慮，同時也考慮到了理監事會和會員們的利益和願望。在台灣本月台灣選舉日之前，在台灣新一任領導人產生前，我們摘掉蔡英文的掛像，就是從美國對島內“台獨”勢力發出一個強烈的信號，表明美國的傳統僑社反對“台獨”，反對蔡英文和民進黨的兩岸政策。胡卓球說，“台獨”是沒有出路的，只會給台灣人民帶來災難。他呼籲台灣選民理性投票，選出一個能維護兩岸和平與穩定的領導人。“中華會館希望兩岸能夠通過對話和協商，實現和平統一，共同維護中華民族的尊嚴和榮耀。”



羅省中華會館是美國最古老的華人社團之一，其前身為“衛良公所”，成立於1889年，1910年更名為“羅省中華會館”。當時，在美國實施的《排華法案》的陰霾之下，中華會館團結華人互助，結合以血緣、地緣、姓氏構成團體，成為華人的保護傘，也成為全僑公信的裁決機構。今天，中華會館仍然是一個重要的文化和社交中心，為華人社區提供了許多服務和活動。中華會館擁有自己的實體企業和學校。旗下有近30個不同的傳統華人團體。

