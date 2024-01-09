陸ECFA關稅減讓擬擴大中止　台官方回應

台“行政院”。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／中國大陸商務部繼元旦中止ECFA下12項石化產業產品的關稅優惠後，9日再將農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品列入研究中止範圍。對此，台“行政院”經貿談判辦公室、“經濟部”晚間都發出新聞稿表示，台灣2023年對中國出口佔比持續降低到35%，已達21年來同期新低。並警告大陸應立即停止藉經濟脅迫企圖對台介選。



大陸商務部9日對外公布，陸方自2024年元旦起已取消ECFA早收清單12項石化產品優惠關稅，但民進黨當局至今未採取有效措施取消對大陸的貿易限制。陸方正研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。



台“行政院”經貿談判辦公室表示，“我方”鄭重警告中方應立即停止藉經濟脅迫企圖對台介選，否則只會適得其反，進一步傷害兩岸經貿的正常往來，也讓廣大的台灣企業及民眾認清中方推動兩岸經濟融合發展，完全是出於政治目的。



台“行政院”經貿談判辦公室重申，中國政府對我進行貿易壁壘調查，又逕自認定結果、終止部分ECFA項目，均已違反WTO機制與相關規範。“我方”再次呼籲中方應循WTO機制處理貿易問題，不要自陷嚴重錯誤的政治邏輯。



台“行政院”經貿談判辦公室指出，2023年1月至11月對中國出口占比已達21年來同期新低，包括農產品、化學品、紡織品等對中國出口已全面減少，成功分散至美國、日韓、歐洲及新南向國家等。台灣已改變過去ECFA造成與中國經濟一體化的路徑，2022年早收產品出口中國占出口全球比重4.3%，預估2023年全年早收出口值將回落至ECFA生效前水準。



台“行政院”經貿談判辦公室表示，政府已就本案之風險及損害做好萬全準備。“我方”要再次重申，兩岸同屬WTO會員，相關貿易問題均可依WTO機制與相關規範有效處理。若中方改正企圖影響台灣政治走向的錯誤做法，展現誠意，雙方隨時可依循WTO機制啟動協商，共同面對解決兩岸貿易存在的各種問題。



台“經濟部”也發出新聞稿表達，“我方”從不迴避在WTO下協商，但也認為經貿往來不應該變成政治工具，此刻正值“我方”大選之前，介入選舉、影響台灣的政治動機更加明顯。



台“經濟部”強調，政府持續透過全球佈局的方式分散風險。2023年台灣對中出口持續降低到35%，是21年來的新低。2023年早收清單項目出口中國的金額，本就已降低到約150億美金，跟ECFA生效之前相近。但同時台灣對美國出口翻倍成長，對歐盟及新南向國家等區域出口也顯著增加，因此仍能維持連續三年出口突破4300億美元的成果。



台“經濟部”指出，跟2010年相比，2023年1月至11月時，紡織業對中出口已從35%減半為17%，機械業也下降11個百分點到24.5%，汽車零組件業也從11.4%降到6.8%，市場主要轉移到歐美、印度、越南及新南向市場。