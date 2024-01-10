李家超：有完善機制填補關愛隊缺位

香港特區行政長官李家超（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月10日電（記者 陸文煜）近日有傳媒稱，有“關愛隊”承辦團體因其隊長無緣區議員一職決定退出營運並終止服務。香港特區行政長官李家超9日出席行政會議前見記者時表示，對於關愛隊退出或有突發情況，已有完整機制填補缺位或加強服務。



李家超表示，“關愛隊”在設計方面已經預設了如何處理一些情況，包括若其服務不好，我們可取消其服務，無論是我們主動或“關愛隊”某些人士自行辭任，整個系統的設計都能充分照顧。香港有四百多隊“關愛隊”，如果某些服務需要鄰區“關愛隊”幫忙，在系統設計方面都已經照顧。這次亦會按有關設計，在需要的時候令鄰區的“關愛隊”可以參與服務。



李家超指出，另外，制度上亦預設了盡快遴選新的“關愛隊”運作。再者，我們覺得希望參與“關愛隊”的人非常多，因為很多人都很用心，希望在地區作出貢獻，這亦是我對香港如此充滿信心的理由，有心人多的是，但我們希望真心的有心人，亦是誠心為地區服務的有心人參與“關愛隊”。



地區服務及關愛隊伍，簡稱“關愛隊”，是李家超在2022年施政報告中提出的政策，目的為凝聚社區資源和力量，支援政府地區工作和加強地區網絡。當中全港18區會劃分成不同小區，廣納地區組織和團體成為小區的“關愛隊”，包括青年和少數族裔。