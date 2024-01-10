G19就財政預算案見財政司長倡先節流後開源

G19議員會見傳媒（中評社 盧哲攝） 中評社香港1月10日電（記者 盧哲）香港特區立法會G19議員9日下午在政府總部會見財政司司長，就2024/25年度財政預算案表達意見。G19表示，支持政府繼續投資未來，帶動香港經濟及各行各業持續向前發展，但強調政府應先節流，後開源。來自不同界別及行業的G19議員，就如何振興經濟提出了多項建議。



G19議員結束與財政司司長的會面後，在政府總部會見傳媒。G19召集人謝偉銓議員表示，雖然政府面對財赤，但佔本地生產總值百分比不高，G19支持政府繼續投資未來，帶動香港經濟及各行各業持續向前發展；包括透過發債、基建證券化等公私營合作模式，有序推展北部都區會及交椅洲人工島等大型基建及發展項目。



G19認為，政府應先節流，後開源；首先檢討及精簡政府現有編制和程序，從而騰出人手及資源推展新服務，通過電子化提升效率，減省人手和開支；政府亦要加緊打擊各類濫用公共資源的行為，包括濫用公屋及各種社會福利、長者2元乘車優惠等。



開源方面，G19建議盡量維持直接影響基層民生的政府收費不變，但同意研究以能者多付原則檢討部分收費，包括貴價私家車的首次登記稅、豪宅印花稅、豪華遊艇稅、調高公屋富戶租金、提高泊車咪錶位收費等；對於陸路離境稅，G19則表明不支持，認為會妨礙兩地交往融合，亦可能會鼓勵市民離境後在內地逗留更長時間及增加消費額。



此外，來自不同界別及行業的G19議員就如何振興經濟提出了多項建議，並支持向中產市民及中小企提供適度稅務支援。