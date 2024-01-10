李家超：香港已回歸國際舞台 以韌性應挑戰

香港特別行政區長官李家超（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月10日電（記者 陸文煜）香港各區區議會都在討論推動地區經濟的活動。香港特區行政長官李家超9日出席行政會議前見記者時表示，經濟發展對香港很重要，特區政府在對內和對外方面均下功夫開拓商機，且現時香港已回歸國際舞台，期待港人本著努力不懈、靈活多變的韌性，應對全球經濟挑戰，再創高峰。



李家超表示，經濟發展對香港很重要。在疫情完結後，我們在這方面做了大量工作。在開拓商機方面，包括內部振興經濟，以及對外發展經濟商機，大家都可以看到，我們在本地已經做了很多不同的措施；而在外國，我們招商引資亦都做了很多工夫，包括到不同地方介紹香港的機遇和香港在疫情後已經回到國際舞台中心。



剛才我說香港作為盛事之都的魅力，我們怎樣展現，令更多盛事在香港推廣？這與經濟發展有直接關係。因為盛事經濟所帶來的是多方面的經濟收益，包括一些國際會議帶來不同的國際人士，他們除了開會之外，亦會在會議期間及之後有不同的經濟活動。例如在體育活動方面，亦同樣帶來不同人士到香港觀賞賽事；參與賽事的外國運動員亦都會經過自己的網絡，包括他們的社交媒體去宣揚香港的良好經驗、良好經歷、良好體會。這些都更加吸引不同人士來到香港。文化旅遊亦是我們現正開展的，我們有很多吸引力令人們來香港作文化旅遊、深度旅遊。



在整體方面，我們知道環球經濟有不同挑戰，息口還是高，供應鏈亦有一些阻滯，地球上不同地方有一些政治上的衝突，這些都令到整體經濟受到壓力。但香港在兩方面的發展是不錯的，例如旅遊業和消費行業，我們的零售業發展不錯。在最近的數據可以看到，無論旅遊業或零售業的增長都是理想的，有些更有雙位數字的增長。當然，每一季都會有起伏。

