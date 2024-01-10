中評關注：從投票年齡層　看藍綠白誰能突圍

2024大選誰能突圍？再過3天就會揭曉。（中評社 資料照） 中評社新竹1月10日電（記者 盧誠輝）“中選會”9日公布的2024大選的選舉人數與年齡層統計表，總選舉人數1956.6萬多人，與2020大選1931.2萬多人相比，本屆比上屆多出25.3萬多人；其中49歲以下的投票人數，本屆比上屆少了44.8萬多人，但50歲以上的投票人數卻多出了68.6萬多人，藍綠白各陣營誰能在這一加一減中突圍，或許就能成為致勝關鍵。



根據“中選會”公布的資料，2024大選20歲到29歲的投票人數共284.9萬多人，比上屆2020大選的311.9萬多人，少了27萬多人，而這個年齡層向來是台灣民眾黨主席柯文哲引以為傲的優勢鐵票區，但年輕族群投票人數的減少，是否會為民眾黨的選情帶來衝擊？則有待觀察。



另外，2024大選30歲到39歲的投票人數共322.9萬多人，也比上屆2020大選的354.9萬多人，少了32萬多人；40歲到49歲的投票人數，本屆共有388.5萬多人，比上屆的374.3萬多人，多出14.1萬多人。



50歲到59歲的投票人數，本屆共共353.1萬多人，比上屆的363.2萬多人，少了10.1萬多人；60歲到69歲的投票人數，本屆有329萬多人，比上屆的303.5萬多人，多了25.5萬多人；70歲以上的投票人數，本屆有276.2萬多人，比上屆的223萬多人，多了53.2萬多人。



值得注意的是，本屆大選20到49歲的投票人數共有996.3萬多人，比上屆的1041.2萬多人，少了44.8萬多人，這對比較受到年輕族群青睞的綠白兩個陣營來說，或許都是個警訊。



而50歲以上的投票人數，本屆共958.4萬多人，比上屆的889.8萬多人，多出了68.6萬多人，因50歲以上的投票意向比較固定，這對傳統的藍綠支持者來說，或許是一向利多，但對白營就是一大警訊，也難怪柯文哲近期會再三呼籲年輕人每天至少花5分鐘和家中長輩相處或講電話，並勸父母和祖父母投票給民眾黨，或許就是這個原因。



綜合2024和2020兩屆大選的投票人數和年齡層分布來看，本屆49歲以下少掉的投票人數，加上50歲以上多出的投票人數，一加一減來回就差了113.4萬多票，而藍綠白誰能搶下這些選票突圍，或許就能成為致勝關鍵。

