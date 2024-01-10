激活千億元級智算藍海市場

中評社北京1月10日電／一段時間以來，人工智能大模型的加速迭代與應用落地，推動了智能算力需求的激增。《2023—2024年中國人工智能計算力發展評估報告》指出，2023年我國人工智能算力市場規模將達到664億元，同比增長82.5%。預計到2030年，人工智能驅動的全球算力將增長500倍，一個千億級智算藍海市場已悄然開啟。充分發揮我國智能算力增速快、投入高、應用廣的先發優勢，綳緊技術創新“弦”，拉滿產業生態“弓”，瞄准高效應用“靶”，是激活千億市場的必由之路。



不過，我國智能算力市場當前存在普惠化和智慧化程度較低、利用率不高及供需失衡等問題。區域分散部署且標準不一的智能計算中心，受限於算力網絡的調度能力，難以滿足多元化的智算需求，導致資源閑置和算力難求並存。因此，政府與市場應同向發力，以智算技術迭代創新，加速智算產業生態優化，深化智算資源高效賦能，拓寬智能算力成長空間。



提高智算技術自主可控能力。相關部門應出台算力標準體系建設指南，支持全國智能計算標準化工作組等有關部門開展聯合研究，確定智能算力標準體系框架，重點圍繞計算架構、存儲技術等關鍵技術領域加快標準編制工作。各部委應加強協同合作，設立國家級智算產業投資基金，吸引地方政府、金融機構、企業等多元資本，對開展高端智算芯片關鍵技術自主研發的企業進行風險投資和跟蹤評估。基金委、科技部等部門應加大對量子計算、類腦計算等前沿技術的研發投入，搭建面向真實場景的全棧智算技術的適配、驗證與調優平台，推廣國產智算產品的應用試點示範。鼓勵大模型研發及應用企業採購國產AI芯片，提高智算供給國產化率。



提升智算基礎設施互聯互通水平。政府、電信運營商、科技企業、數據服務商等經營主體應協同發力，共建國家級人工智能公共算力開放應用的“雲、算、網”一體化平台，出台平台監管與運營的政策體系，實現多方智算資源匯聚與共享。聯合平台運營方、建設方、軟硬件供應商等多方主體，共同研究制定跨域異構智算資源的接入標準、調度策略以及數據安全與隱私保護的保障機制。建設東西部高速直連網絡，實現高帶寬、低延遲的高性能算力傳輸網絡廣泛覆蓋，讓算力像水和電一樣“即連、即取、即用”。打造算網資源底層兼容互通的標準體系和運行架構，驅動上游GPU、操作系統等軟硬件技術變革，加速下游垂類大模型開發應用以及眾多小模型快速湧現。以互聯互通、高效調度、安全應用的智能算力生態，推動產業邁向全球價值鏈更高端。



激發智算資源智慧賦能效應。探索智算基礎設施集中化部署、標準化管理、分散式運營的新模式，提升智算資源集約利用水平。推動各地方政府持續實施“算力券、打折券”，降低科研機構和中小微企業使用智算資源的成本和門檻，提振算力租賃市場需求。平台運營方應面向異質用戶培育智算賦能新業態，聚焦重大共性需求設立“智算專區”，制定專業化、一體化的“算力套餐”解決方案。面向中小微企業，提供“智能診斷、算力租賃、效果監測”等全流程精準化服務，打通供需對接通道。向C端客戶提供多樣化、便利化的算力卡包服務，為基於指令微調的大模型應用和體驗提供優質普惠算力。圍繞智算基礎設施建設與應用的全生命周期開展碳效核查與評估，推動形成“算力即服務”的普惠、智慧、綠色賦能體系。



來源：經濟日報 作者：何喜軍



