杜绝非银行支付无照上路

中評社北京1月10日電／备受市场关注的《非银行支付机构监督管理条例》(以下简称《条例》)近日正式对外公布。这意味著非银行支付迎来了行业的“基本法”。作为中央金融工作会议召开后出台的首部金融领域的行政法规，《条例》补全了我国法律体系中关于非银行支付机构的法律制度，解決了以往非银行支付机构监管法律层级低的问题，将非银行支付行业的全链条全周期监管纳入法治化、规范化轨道。



数据显示，2022年全年非银行支付机构移动支付业务规模为10046.84亿笔，交易总量为348.06万亿元。非银行支付行业的蓬勃发展，为助力实体经济发展和民生改善作出了积极贡献。与此同时，随著中国支付行业从快速发展期进入成熟期，市场也暴露出一些亟待整治的问题。例如，有些机构未经许可非法从事支付业务；有些非银行支付机构互联、直连，通过银行违规跨行清算；有的机构违规经营、挪用客户备付金；有的机构甚至为电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动提供资金转移通道。据监管部门公开信息的不完全统计，2022年全年，第三方支付领域至少产生了56张罚单，罚没总金额超过2.71亿元。



针对这些问题，《条例》的出台正当其时，把中央金融工作会议精神落到了实处。新规从四方面入手：一是坚持持牌经营，严格准入门槛；二是完善支付业务规则，強化风险管理；三是加強用户权益保障；四是依法加大对严重违法违规行为处罚力度。这些举措是亮点也是重点，把对了“脉”也开准了“方”，旨在进一步強化监管，杜绝“无照上路”，促使产品创新有序推进，更好地满足人民群众对支付业务的需求，让更多用户安全便利地参与各类经济消费活动。



值得注意的是，《条例》结合多年来的监管实践，借鉴其他国家和地区支付业务分类经验，坚持功能监管理念，从业务实质出发，根据其能否接收付款人预付资金，分为储值账户运营和支付交易处理两类。这样的分类，有助于消除监管空白，也能更好地避免监管套利。



可以预见，未来非银行支付机构的发展重点和最适用场景，仍然是小额、高频的便民支付场景。这也对非银行支付机构提出了坚守“本位”的要求。广大非银行支付机构应围绕“支付为民”理念专注主业，防范业务異化，更好地保护用户的财产安全、信息安全，为实体经济的发展提供助力。监管部门也要坚持问题导向，对症下药，做到堵偏门、开正门，促进行业健康规范发展。



综上，《条例》将以往监管实践中行之有效的制度上升为行政法规，在准入退出、业务规则等方面构建了完善的市场化机制，提高了市场的公平性和透明度，不仅有利于营造法治化营商环境，稳定各方预期，激发市场活力，推动非银行支付行业规范化，也有利于保障用户合法权益，更好地防范化解重大风险，从而实现多方共赢。



来源：经济日报 作者：张国栋



