從“爾濱”火了看大國經濟新縱深

1月7日，在封凍的松花江哈爾濱段，遊客在“鑽石海”游玩。（來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據新華網報導，這個冬天，“冰城”哈爾濱火了，不僅在國內成為頂流，也引來國外媒體的密集關注。英國《每日郵報》說，哈爾濱拉高了“旅遊業的服務門檻”。還有不少外國網友表示，想去這個“神奇又美麗”的地方看看！



哈爾濱“冰雪經濟”爆火，預示著中國文旅消費的加速復甦。今年元旦假期，哈爾濱累計接待遊客超過300萬人次，實現旅遊總收入超過59億元。路透社報導說，這兩項數據都超過了疫情前水平，哈爾濱的“冰雪奇跡”甚至帶動了東北旅遊股上漲。馬來西亞《星報》也注意到冰雪經濟帶來的“熱”能量，認為冰雪帶來的發展機遇壯大了新型消費，為各類冰雪相關產業帶來了商機。有了哈爾濱的生動示範，一系列“冰雪＋”消費新場景將陸續湧現，帶動中國“冰雪經濟”快速增長。



哈爾濱“冰雪經濟”爆火並非偶然，驅動力來自中國消費升級的新潛力。當前，中國經濟正沿著高質量發展軌道穩步前行，消費市場進入消費升級、模式創新的快車道，政府接連出台政策增強消費能力，改善消費條件，創新消費場景，使消費潛力得以充分釋放。綠色、健康、智能消費等新型消費日益受到國人青睞，冰雪運動就是典型代表。北京冬奧會點燃的冰雪熱潮推動“冰雪經濟”蓬勃發展，居民參與冰雪運動的熱情持續攀升，滑冰滑雪成為時尚邀約，冰雪旅遊、冰雪休閑、冰雪裝備等行業隨之煥發出勃勃生機。以哈爾濱為代表的北方城市依托資源優勢、政策扶持、創新策劃，持續擴大冰雪旅遊優質產品供給，用“掏家底”的誠意和高性價比的服務，努力接住“冰雪熱”的流量。



“爾濱”火了，是中國經濟迸發新活力的生動體現，展現出中國14億多人口的超大規模市場蘊藏的深廣力量。今年元旦假期，國內消費市場暖意濃濃，新意十足，全國國內旅遊出游1.35億人次，同比增長155.3%。節日消費旺盛是經濟活躍的表現，是對過去一年經濟復甦趨勢的延續，更是對未來前景的積極預期。無論是北國的冰天雪地，還是江南的詩情畫意，人們對“詩與遠方”的向往意味著創新消費模式的無限可能。從“特種兵式旅遊”到citywalk，從“進淄趕烤”到圍爐煮茶，人們對美好生活的追求讓消費熱點層出不窮。隨著春節臨近，節日消費熱度有望繼續保持，更多消費新亮點將為中國經濟提供有力支撐。



“爾濱”火了，折射出大國經濟發展縱深回旋新空間。大國經濟之大，在於回旋餘地大、發展韌性強，在於地域差異和產業多樣性不斷碰撞出新的火花，激活新的增長動力。中國幅員遼闊、文化多元，不同元素的碰撞往往能創造出豐富的消費新場景。北上賞冰滑雪、南下賞花看海的南來北往各有特色，這樣的差異性催生出消費新業態、新模式、新場景，為中國經濟貢獻了消費驅動力。新加坡《聯合早報》報導說，滑雪、滑冰運動當下在中國南方地區也被列入冬季“運動清單”。隨著更多人關注冰雪，參與冰雪，中國多地發展冰雪旅遊大有可為。推動文體旅深度融合，將更好地釋放中國旅遊消費潛力，拉動經濟實現高質量發展。



“冰城”火爆關係經濟冷暖。外媒關注“爾濱”，歸根結底還是對中國經濟溫度的關注。消費力就是競爭力，節日經濟暖，冰雪經濟熱，中國經濟開年活力滿滿。在有為政府、有效市場與活力社會的共同作用下，居民消費信心必將進一步增強，消費需求持續走旺，消費市場潛力的釋放將為中國經濟提供有力支撐，為全球經濟帶來新希望。