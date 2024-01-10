“推動改善巴基斯坦能源結構”

巴基斯坦卡洛特水電站大壩。（來源：人民日報） 中評社北京1月10日電／據人民日報報導，中巴經濟走廊是“一帶一路”重要先行先試項目。自2013年啟動建設以來，中巴經濟走廊幫助巴基斯坦顯著改善電力狀況，提高了民眾生活質量，為經濟和工業發展創造了條件。



著力供給綠色能源



巴基斯坦首都伊斯蘭堡以東約55公里，旁遮普省北部的傑赫勒姆河上，卡洛特水電站全力發電。水電站主控室內，24歲的巴基斯坦員工坦茲爾·拉赫曼和巴中同事一起，實時觀察著電腦屏幕上顯示的水電站運行指標。



“我的任務是監測水電站的運行，包括水庫水位以及發電設備等。一旦出現跳閘等故障，我會第一時間通過發布電腦指令或現場操作排除故障。”拉赫曼在項目上工作了近兩年時間，對自己的工作已經相當熟悉。



卡洛特水電站是中巴經濟走廊首個水電投資項目，總裝機容量720兆瓦。2022年6月投入運營以來，在中巴雙方員工共同努力下，水電站實現了安全生產、零事故、零損失等目標。



中國建設者把先進技術和綠色理念融入項目，專門成立健康、安全與環境團隊，針對當地運營特點制定了159部管理制度和88部技術標準，將環保和生物多樣性保護措施落實到位。到2023年6月，水電站累計發電36.4億千瓦時，可滿足當地500多萬人的用電需求，相當於節約標準煤約159萬噸，減少二氧化碳排放約398萬噸。



“水電站的特點是沒有污染，且一經建成發電成本非常低。傑赫勒姆河流經旁遮普省主要農業區，卡洛特水電站水庫儲備有利於對下游灌溉用水實現更為合理的調節。”中國三峽南亞投資有限公司綜合部副主任裡汗·海德爾介紹，國際能源價格近年來大幅上漲，水電以其低廉的價格受到青睞，巴方希望水電站能夠以最大效能發電，在滿足用電需求的同時降低用電成本。



如何滿足巴方實現發電最大化的需求？如何在已有條件下，解決好這一關係當地切實利益的難題？“我們在分析研究當地特點基礎上，決定採用具有獨特運營特點的徑流發電模式。”卡洛特電廠廠長助理張清波告訴記者，水電站多採用水庫發電模式，每天的發電量固定，水庫水位根據上游來水上下浮動。卡洛特水電站採用的徑流發電模式，讓水庫長期保持在較高水位，以此增強水電站的水頭和勢能。



張清波指著主控室電子大屏幕上方的數字說：“通過經驗積累和數據分析，我們確定水庫水位保持在461米左右為最優，雨季汛期稍有下降。不過，上游來水量每天不同，需要每5小時根據上游水情預報對發電安排進行動態實時調整。水電站的運營複雜度加大，精細化管理難度增加，但這樣做實現了最大的發電效能，更好地滿足了當地的用電需求。”

