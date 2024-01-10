蒙面槍手闖入厄瓜多爾地方電視台

中評社香港1月10日電／一夥蒙面槍手9日闖入厄瓜多爾西南部瓜亞基爾市一家電視台並挾持電視台工作人員。厄警方表示，已部署特種部隊應對突發狀況。



電視台直播畫面顯示，犯罪分子持槍挾持電視台工作人員並將其控制在演播室，其間傳出數聲槍響。



新華社報導，厄警方當天在社交媒體發文說，犯罪分子闖入瓜亞基爾一家電視台，“我們的特種部隊已部署在此地以應對突發狀況”。



厄瓜多爾6所監獄8日發生騷亂，數名監獄看守被囚犯扣押，厄總統諾沃亞隨後宣布全國進入為期60天的緊急狀態並實施宵禁。