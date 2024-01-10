王毅出席2023年國際形勢與中國外交研討會

中評社北京1月10日電／據新華社報導，中共中央政治局委員、外交部長王毅9日在北京出席2023年國際形勢與中國外交研討會開幕式並發表演講。



王毅表示，2023年是中國外交的開拓之年、收穫之年。在以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，中國外交守正創新，砥礪奮進，為強國建設、民族復興營造有利環境，為維護世界和平、促進共同發展作出新的貢獻。



王毅回顧了2023年中國外交的六大亮點：元首外交精彩紛呈，鑄就中國特色大國外交新豐碑；人類命運共同體建設扎實推進，為構建人類美好未來注入新動力；“一帶一路”國際合作高峰論壇成功舉行，推動共建“一帶一路”邁入高質量發展新階段；金磚機制實現歷史性擴員，凝聚了發展中國家團結合作新力量；中國－中亞峰會成功舉辦，打造區域睦鄰友好合作新平台；促成沙特和伊朗歷史性和解，樹立了政治解決熱點問題新典範。



王毅表示，中央外事工作會議對今後一個時期的對外工作作出全面部署。2024年，我們將緊緊圍繞推動構建人類命運共同體，全面服務中國式現代化，守正創新，胸懷大局，不斷開創中國特色大國外交新局面。始終堅持自信自立、開放包容、公道正義、合作共贏，在以習近平同志為核心的黨中央領導下，同各國一道，推動世界走向更加美好、光明的未來。



（來源：新華網）