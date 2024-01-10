外交部回應中美青年乒乓球代表團互訪

中評社北京1月10日電／據新華社報導，就近日中美青年乒乓球代表團互訪，外交部發言人毛寧9日表示，有關互訪續寫“乒乓外交”的友好篇章，為中美民間交往注入了新的力量。



當日例行記者會上，有記者問：中美元首舊金山會晤後，兩國高等院校間進行了一些友好交往，近期北京大學乒乓球隊訪美、美國弗吉尼亞大學乒乓球隊訪華。請問發言人有何評論？



毛寧說，近日，北京大學乒乓球隊應邀訪美，參加美國乒乓球公開賽及中國駐美國使領館舉辦的紀念中美“乒乓外交”的系列活動，同美國“乒乓外交”親歷者、青年學生和當地民眾近距離切磋互動。美國弗吉尼亞大學乒乓球隊應邀訪華，在清華大學參加了“中美青年乒乓球交流活動”。中美青年乒乓球代表團互訪續寫“乒乓外交”的友好篇章，為中美民間交往注入了新的力量。



毛寧表示，中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。53年前，中美青年乒乓球運動員在北京拉開了中美關係正常化的序幕，成就了“小球轉動大球”的佳話。兩國人民往來越頻繁，中美關係發展的民意基礎就越堅實，空間就越廣闊，動力就越強勁。



毛寧說：“中方願同美方一道，落實好中美元首舊金山會晤促進人文交流的重要共識，弘揚‘乒乓外交’精神，不斷書寫中美人民友好新篇章。”



（來源：新華網）