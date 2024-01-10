飛虎隊老兵何永道逝世　享年103歲

（來源：新華網） 中評社北京1月10日電／據中國僑網報導，飛虎隊老兵何永道於1月6日上午逝世，享年103歲。抗日戰爭期間，何永道曾多次駕駛轟炸機執行轟炸日軍基地等任務。



何永道的侄子何約翰（John Ho，音譯）在社交媒體宣布何永道逝世的消息。他說，何永道那一代人過著艱苦的生活，為我們這一代人能夠過上平靜輕鬆的生活做出了許多犧牲，“我要對他和那一代人表示感謝”。



何永道1920年出生於華人聚集的馬來西亞怡保小鎮。抗日戰爭爆發後，他先後在香港大學和廣州中山大學讀書。1941年底香港淪陷，何永道目睹日軍轟炸啟德機場等慘狀，彼時的他不僅求學機會中斷，也與怡保的家人失去聯繫。



後來，何永道與一群學生逃到廣州，看到國民政府招聘空軍飛行員的廣告後報名。何永道生前接受採訪時表示，他雖是南洋僑生，但並未與其他人一樣逃往美國或澳大利亞另謀出路，而是投身抗日救國行列，立誓把侵略者趕出中國與南洋家鄉。



1942年，何永道報考空軍軍官學校，通過考試後，何永道在中國昆明、印度拉哈爾以及美國鳳凰城接受不同階段的訓練，最終成為一名轟炸機飛行員。1944年9月，何永道回到重慶，被編入中美空軍混合聯隊，基地在陝西的漢中。當時何永道參加了轟炸日軍基地、火藥庫、火車庫等任務。



抗戰結束後，何永道在上海加入中央航空公司，成為民航飛行員。1949年，何永道與妻子羅慧敏在上海結婚，後舉家遷回南洋，加入馬來亞航空公司，成為首批華人飛行員。

