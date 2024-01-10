第十屆阿聯酋華僑華人春晚舉行帶妝彩排

（來源：新華網） 中評社北京1月10日電／據人民日報報導，大合唱《保衛黃河》氣勢磅礴；太極武術《陰陽·乾坤》剛柔並濟；舞蹈《揮扇仕女圖》形神兼備……第十屆阿聯酋華僑華人春節聯歡晚會1月7日在杜拜舉行首次帶妝彩排。1000餘名演員齊聚一堂，為一周後呈現一場高品質演出進行最後準備。



中國駐杜拜總領事李旭航表示，阿聯酋華僑華人春晚是促進中華優秀傳統文化海外傳播、增強在阿華僑華人聯絡交流的重要平台，中國駐杜拜總領事館願同參演各方一道辦好第十屆華僑華人春晚，講好中國故事，促進中阿文化交流。



阿聯酋第十屆華僑華人春晚總導演李冬霞表示，今年的晚會以中國農曆龍年春節及中阿建交40周年為主題，包含傳承五千年中華優秀傳統文化、中國與共建“一帶一路”國家文化交流等亮點，通過精彩紛呈的節目弘揚中華優秀傳統文化。



阿聯酋歌劇家法蒂瑪·哈什米為此次春晚帶來了中文獨唱《不忘初心》。“這首歌曲的旋律和寓意都很美好。”哈什米說，“希望可以通過歌曲等形式吸引更多人關注中阿雙方的文化，進一步促進中阿文化藝術交流合作。”



阿聯酋旗袍協會秘書長史驕陽已連續多年參與阿聯酋華僑華人春晚。“祖國更加繁榮富強，我們身處海外希望能通過自己的努力，向海外朋友講好中國的文化故事。”史驕陽說。



來自美國洛杉磯的托馬斯曾在中國工作生活數月。熱愛中國文化的他幾乎每周都參加由杜拜中華武術團舉辦的太極拳公益教學活動。此次春晚，他參與了《陰陽·乾坤》太極武術表演。“太極非常有趣，我希望可以通過這次春晚，讓中國的朋友感受到世界對中華文化的喜愛。”托馬斯說。

