世界閩僑青年精英北京暢敘鄉情

中評社北京1月10日電／據中國僑網報導，據福建省委統戰部9日消息，日前，2024年首期“同心·半月座談”在北京舉辦以“根與魂 夢與業”為主題的世界閩僑青年精英匯，邀請來自17個國家和地區的近30名在京閩僑新生代、海外青年留學人員代表等座談交流。



福建省委常委、統戰部部長王永禮主持並講話。



“想不到在北京有這麼多的老鄉”“我的項目和老鄉的專業很對路，等下一定要留個微信”……座談中，大家圍繞在京鄉親聯誼聯絡、融入京閩發展、回鄉尋根省親、產業項目合作等，暢談成長、暢言未來、暢敘鄉情。



與會僑青表示，這樣的活動為在京閩籍僑胞鄉親搭建了相互認識的交流平台，架起了與家鄉部門聯繫的橋梁紐帶，提供了回鄉創業的信息渠道。期待有更多機會聯繫同鄉、瞭解家鄉，參與和融入新時代新福建建設。



王永禮不時與大家互動交流，他說，閩籍僑青是希望和未來所在，希望大家賡續傳承華僑精神、閩商精神，多回家鄉走走看看，多與鄉親聯繫聯誼，多到福建創新創業，在參與和融入中國式現代化福建實踐中築牢“根與魂”、成就“夢與業”。我們將為廣大僑胞、鄉親回鄉工作生活創業持續創優服務、搭建平台。



福建省委統戰部副部長、省僑辦主任肖華鑫，省人民政府駐北京辦事處主任施宇輝、副主任夏莉燕等參加活動。



（來源：中國僑網）