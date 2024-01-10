千年古村落　美麗新僑鄉

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，歐式花園洋房與徽派建築民宅參差錯落，咖啡的濃香與茶葉的清香交織碰撞，墻壁上的精美塗鴉與不遠處的開闊稻田相映成趣……走進安徽省黃山市歙縣鄭村鎮槐塘村，人們會驚訝於這裡歐洲風情和徽州底蘊的自然交融。槐塘村不僅是一座有著千年歷史的古村落，還享有“安徽華僑第一村”的美譽。



槐塘村位於歙縣西郊7公里，隸屬鄭村鎮棠樾行政村，全村419戶1363人，有290餘戶800多人旅居海外。近年來，隨著美麗鄉村建設逐步在槐塘村展開，村莊的“顔值”刷新了，“氣質”提升了，發展的底氣更足了。







村容村貌大變樣



2023年11月初，槐塘村迎來一群特殊的客人——第三屆世界華僑華人工商大會部分參會的華商和僑商代表。深秋時節，槐塘村依然綠意盎然，鳥語花香：桂花的香味隱隱飄來，爬上墻頭的月季藤蔓上依然掛著嬌艶的花朵，村莊中心廣場的花壇裡散落著一簇簇叫不上名字的小花；不遠處，收割完的稻田裡，田壟一行行一列列整齊排開，兩處網紅打卡地——紅色風車和藍色相框沐浴在夕陽裡，“有風的地方，呼吸都是甜的”“田園美術館”幾個大字清晰可見。



華商和僑商代表們一路走去，不斷收穫驚喜。在村子南邊入口下車，路邊一座古色古香的狀元牌坊映入眼簾，仿佛訴說著歷史的滄桑。由此入村，乾淨整潔的道路兩旁，風格各異的歐式花園洋房穿插在粉墻黛瓦的徽派民居之間。

