2023“一帶一路”餐飲產業發展交流會舉辦

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，日前，2023“一帶一路”（東北亞）餐飲產業發展交流會在遼寧省沈陽市舉辦。此次交流會由世界中餐業聯合會指導，沈陽市歸國華僑聯合會主辦，沈陽市僑商聯合會、世界中餐業聯合會東北亞專業委員會、沈陽新僑創新創業聯盟、渾南區餐飲商會承辦，沈陽農業大學、環渤海企業家聯盟、沈陽華僑餐飲文化委員會等協辦，主題為“新起點、新融合、新突破”。來自美國、日本、俄羅斯、西班牙等國家的中餐業者（線上）和沈陽市僑界餐飲企業代表參加會議。世界中餐業聯合會副會長武力、中國飯店協會榮譽會長劉敬賢、世界中餐業聯合會特邀副會長羅永存、遼寧省飯店餐飲協會會長祁跡等出席會議，會議由沈陽市僑聯黨組書記、主席張梅主持。



武力表示，近年來，中餐業正向品質餐飲、社區餐飲轉化，中餐業者迎來發展新機遇。中餐是中華文化在全球推廣的最好載體之一。未來，沈陽要不斷完善中餐“走出去”機制，以“僑”為媒整合好遼菜資源。



沈陽農業大學副校長李斌作為沈陽僑界食品行業學者專家參加在線分享，從中餐產業開放創新維度上，提出預制菜理念、目標任務、對策措施等。



世界中餐業聯合會副會長、日本中餐業聯合會會長程顯齊作了精彩的海外在線分享，提出以中餐為媒，加強中日民間經貿合作和文化交流思路做法。



美國中餐聯盟創始人趙睿分析了中餐產業化的趨勢以及美國中餐產業化的前景，對中餐企業赴美國發展提出建議和注意事項。



俄羅斯華僑華人聯合總會常務副會長、俄羅斯科斯特羅馬喜寶飯店總經理林喜寶提出，以餐飲為紐帶講好中國故事，做一個民間大使。

