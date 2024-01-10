雲南省彌勒市西三鎮　僑鄉新貌

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，近日，雲南省彌勒市西三鎮馬龍社區彝族群眾忙著晾曬豐收的玉米，“豐景”如畫。群眾把玉米晾曬在室外，通風透氣易幹易儲。晾曬玉米為鄉村增添一道靚麗風景線。



（來源：人民網）