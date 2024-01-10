這個冬天，“冰城”緣何熱起來？

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，接待遊客304.79萬人次，旅遊總收入59.14億元——這是2024年元旦假期，黑龍江省哈爾濱市曬出的文旅市場成績單。連日來，“冰城”哈爾濱紅遍全網，遊客接待量與旅遊總收入達到歷史峰值。作為一個老牌冰雪旅遊名城，為何這個冬天的哈爾濱格外火爆？



在冰雪季到來前，哈爾濱文旅部門就已開始加大網絡宣傳推介力度，力求出新出彩。



2023年9月以來，哈爾濱文旅部門策劃推出頗具“網感”的宣傳片，“歡迎來北境”“霍格沃茨哈爾濱分校”等符合年輕人喜好的短視頻密集發布，為冬季旅遊積累人氣。



近年來，各地文旅部門意識到網絡營銷的重要性，紛紛出奇招，推動文旅市場復甦。既有四川甘孜、湖北隨州等地，文旅局局長上陣代言，成為網紅；又有貴州“村超”“村BA”，以群眾喜愛的體育賽事為切入口，引來巨大流量；還有山東淄博，抓住“淄博燒烤”的熱度，以周到熱情的服務，在網絡上贏得廣泛好評。



黑龍江省文旅部門同樣希望通過流量經濟，帶熱旅遊市場。黑龍江省文化和旅遊廳黨組書記、廳長何晶介紹，當地從2023年初開始積極利用互聯網思維，通過新媒體平台引流。



哈爾濱文旅抖音賬號運營方式的轉變就頗具代表性。來自哈爾濱極地公園的小企鵝被稱為“淘學企鵝”，背著橙白相間小書包、邁著小碎步，走上中央大街與遊客互動，站在大型企鵝雪雕前合影。索菲亞教堂成了新的歐式風情旅拍熱門地，吸引年輕遊客前來打卡。“網紅”大雪人有了更多“分身”，遍布全城各地，甚至有了一份“哈爾濱大雪人地圖”。

