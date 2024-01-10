（來源：經濟日報） 中評社北京1月10日電／據經濟日報報導，消費是暢通國內大循環、擴大內需的重要引擎，對實體經濟發展具有持久拉動力。中央經濟工作會議提出“推動消費從疫後恢復轉向持續擴大”為2024年消費金融促消費指明方向。從消費金融行業看，2023年以來，多家持牌消費金融機構在數字化提振消費、完善金融產品、保護消費者合法權益等方面不斷完善服務，補短板、鍛長板，消費拉動經濟增長的基礎性作用持續顯現。



數字賦能提振消費



數字化建設是消費金融機構的核心競爭力。2023年以來，消費金融機構順應數字化發展趨勢，強化科技賦能，深化運用大模型、區塊鏈等科技手段，在假日節點推動促消費活動高效觸達用戶，消費金融服務廣度不斷擴大。



回顧2023年，零售金融大模型服務用戶既降本又增效，為推動消費復甦貢獻力量。馬上消費抓住“進淄趕烤”等文旅消費契機，加大線上信貸投放、推進產品創新，加大對消費經濟高質量發展的金融支持。截至2023年12月，馬上消費旗下安逸花商城分別在電腦辦公、家居用品等領域開展254場免息惠民活動，發放100多張消費券，助力消費市場恢復回升。馬上消費人工智能研究院院長陸全表示，馬上消費運用零售金融大模型“天鏡”，覆蓋了零售金融行業典型場景，提升了金融服務用戶效率。



瞄准關鍵節點，激活假日消費。多家消費金融機構在“6·18”購物節等節點推出息費優惠系列活動。2023年中原消費金融APP端內開展了10餘場主題促消費活動，包括“6·18”年中福利、“雙11”嘉年華等活動，全年累計減免利息超過500萬元，確保惠民服務熱度不退、力度不減、亮點不斷。“消費金融機構從成立之初就堅定不移地布局‘數字＋’業務，堅持全流程運營客戶和洞察客戶消費習慣，通過假日經濟節點的多重福利活動持續讓利客戶，釋放消費潛力，推動居民消費升級。”中原消費金融總經理周文龍表示，2023年以來，中原消費金融緊跟市場復甦積極信號，不斷拓展多元化數字場景，借力大流量平台渠道及客戶資源，將消費金融服務嵌入其中，實現客群的精細化服務。



復盤2023年消費金融行業促消費行動，數字精準賦能作用凸顯。中國銀行研究院研究員杜陽表示，消費金融公司是我國消費金融服務體系的重要組成部分，消費金融機構以金融科技為核心的數字化轉型，實現線上線下聯動促消費。同時，消費金融機構依托數字化技術，不斷提高數據處理能力，以便對不同客群形成更精準的畫像，理解其更加具體的消費服務需求，有助於提升消費金融的普惠屬性。

