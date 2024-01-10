“網紅城市”再上新，文旅消費潛力大

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，“飯店裡凍梨擺盤”“中央大街鋪上地毯”“爾濱，你讓我感到陌生”……頻頻登上熱搜的話題顯示：2024年，第一個出圈的“網紅城市”非哈爾濱莫屬。從因燒烤紅極一時的山東淄博，到有著大唐不夜城的陝西西安，再到聚集漢服小姐姐的河南洛陽……一波又一波的“網紅城市”上新，折射出居高不下的文旅消費熱度。



中央經濟工作會議指出，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨“潮品”等新的消費增長點。近年來，我國文旅消費動能持續釋放，為文旅產業發展提供了無限機遇。各地也不妨從不斷上新的“網紅城市”現象，找找文旅消費的全新趨勢，把握引客留客的“流量密碼”，充分挖掘潛力，真正讓文娛旅遊成為新的消費增長點。



依托特色，打造亮點。細數登上熱點的“網紅城市”，無不有著自己的“獨門秘籍”。在哈爾濱，多種多樣的冰雪娛樂、獨特的洗浴文化等，吸引了不少南方遊客；在西安，5000多年文明史、3100多年建城史、1100多年建都史，便是這座古城的“金字招牌”；在淄博，“烤爐＋小餅＋蘸料”的燒烤“靈魂三件套”，放在全國燒烤界也是獨樹一幟……城市的特色，便是讓遊客決定踏上旅途的原始吸引力。



文旅融合，提升品質。如今，遊客休閑方式正從走馬觀花式的“趕景點”，向在目的地深度游覽、互動式休閑轉變。去哈爾濱中央大街上觀賞鄂倫春族馴鹿表演、到甘肅博物館帶走一個“馬踏飛燕”文創產品、在武漢觀看一場《夜上黃鶴樓》行浸式光影演藝……這樣的旅遊不僅好玩，還帶有濃濃的文化味兒。人們對文旅服務的品質要求越來越高，更期待通過多種方式體驗旅遊目的地的傳統文化、風土人情。這就要求，持續加大優質文旅產品供給，打造更加豐富的產品和服務矩陣，更好滿足多樣化、個性化、品質化的文旅消費需求。

