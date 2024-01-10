中國將實施六大行動推進優質糧食工程

這是1月6日在湘潭市雨湖區鶴嶺鎮雙豐村拍攝的高標準農田建設施工現場（無人機照片）。（來源：新華社） 中評社北京1月10日電／據新華社報導，2024年，我國將圍繞加快建設現代農業大基地、大企業、大產業，實施糧食綠色倉儲等六大提升行動，深入推進優質糧食工程。



這是記者在8日至9日召開的全國糧食和物資儲備工作會議上獲悉的。國家糧食和物資儲備局局長劉煥鑫在會議上說，通過深入推進優質糧食工程，2023年我國糧食產業實現提質增效。預計2023年糧食企業實現工業總產值4.3萬億元，同比增長7%。組織發布小麥、大豆強制性國家標準，建立完善糧食質量安全第三方檢驗監測制度。



他表示，2024年將實施糧食綠色倉儲、品種品質品牌、質量追溯、機械裝備、應急保障能力、節約減損健康消費等六大提升行動，不斷延伸產業鏈、提升價值鏈、打造供應鏈。開展國家現代糧食物流（產業）示範園區創建，促進園區設施完善和功能提升，搭建優質糧油產品產銷銜接平台，深入推進優質糧食工程。



近年來，國家糧食和物資儲備局推進實施優質糧食工程，開展“中國好糧油”行動，建設糧食產後服務體系，不斷完善糧食質量安全檢測體系，發揮糧食流通對生產、消費的引導作用，不斷滿足消費者“吃得營養、吃得健康”要求。