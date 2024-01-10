超5000億元“大賬本”迎來改革

中評社北京1月10日電／又一重要“國家賬本”迎來改革。近日，國務院發布《關於進一步完善國有資本經營預算制度的意見》（以下簡稱“《意見》”），明確完善國有資本收益上交機制，提升國有資本經營預算支出效能，完善國有資本經營預算管理工作。專家分析，《意見》提出的系列舉措，將有助於更好發揮國有資本經營預算對宏觀經濟運行、優化國有經濟布局的調控作用。



國有資本經營預算制度保障有力



中國各級政府預算有“四本賬”，分別是一般公共預算、政府性基金預算、社會保險基金預算和國有資本經營預算。



國有資本經營預算，是國家以所有者身份依法取得國有資本收益並對所得收益進行分配而發生的各項收支預算，是企業國有資產管理的重要內容，也是落實國家戰略、增強政府宏觀調控能力、推進國有經濟布局優化和結構調整的重要力量。



清華大學中國現代國有企業研究院研究主任周麗莎介紹，國有資本經營預算按照收支平衡的原則編制、不列赤字，並安排資金調入一般公共預算。國有資本經營預算收入主要根據國有企業上年實現淨利潤的一定比例收取，同時按照收支平衡原則安排相關支出。



數據顯示，2022年全國國有資本經營預算收入5688.6億元，為預算的110.9%，增長10%，主要是2021年國有企業利潤高於預期。全國國有資本經營預算支出3395.32億元，完成預算的96.5%，增長29.5%，主要是保產業鏈供應鏈穩定等支出增加。



周麗莎認為，國有資本經營預算制度建立以來，對國家和人民享有國有資本收益，對產業升級、落實國家戰略、促進國企改革和發展等方面發揮了積極作用。

