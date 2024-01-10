為數字醫療裝上“AI大腦”

中評社北京1月10日電／據人民日報報導，黨的二十大報告指出，促進優質醫療資源擴容和區域均衡布局，堅持預防為主，加強重大慢性病健康管理，提高基層防病治病和健康管理能力。對專注於慢性病管理賽道的創業者而言，發力慢性病的全周期管理工作、提高慢性病管理效率，是他們希望借助技術創新實現的目標，智雲健康創始人匡明就是其中之一。



從上海交通大學畢業後，匡明入職一家研製電腦處理器的知名公司擔任工程師，之後前往劍橋大學繼續深造。2014年，匡明決定在數字醫療領域創業，團隊正式落子浙江杭州未來科技城。近10年時間裡，他帶領團隊從糖尿病健康管理App起家，其公司已發展成為中國數字化慢病管理領域頗具代表性的企業之一。如今，他希望能帶領團隊在搭建數字醫療基礎設施上貢獻更多力量，讓醫療數據更加標準化。



慢性病管理路徑的數字化升級



留學期間，匡明曾前往英國當地一家著名醫院實習，有一件事令他印象深刻：患者抵達醫院前，醫生已經接收到患者居家期間的體征數據。見面後，醫患二人“閑聊”幾句，便輕鬆地完成了就診過程。與此同時，醫生對患者下一階段的用藥方案已做出調整。



醫生是如何完成診療的？這一過程讓匡明好奇。



“對慢性病治療來說，生活習慣的變化是重要變量之一。聊天是為了尋找數據變化的真正原因。”醫生回答。



那時，這樣一個看似簡單卻能為患者精準“把脈”的過程，在匡明心中埋下了創業的種子——能否打造出一個數字化平台，更好記錄慢性病患者的日常數據，為醫生減負？

