企業為何紛紛搬進了村裡？

中評社北京1月10日電／從高處俯瞰，位於上海市奉賢區莊行鎮的漁瀝村、浦秀村與黃浦江北岸風光迥然，北岸廠區林立，南岸村落附近的1700多畝涵養林冬日裡依舊一片繁茂。



多年前，這兩個村的村幹部時常陷入相同的困惑：農業村落如何找到適合自己的發展道路？答案是將美麗生態化為美麗經濟。如今，兩個村資產均已超1億元。



村裡年長的村民回憶說：“以前有村民在宅前屋後亂堆雜物，有的甚至搭建雞棚、鴨棚、豬棚。鄉村道路狹窄，村民出行不方便。”



漁瀝村、浦秀村的人居環境飛躍式提升始於5年前。2018年，奉賢區開啟了“生態村組·和美宅基”建設。



以村民小組為單位，劃小治理單元，增強每個村民的責任感；環境評價不搞繁瑣的台賬資料，講究實地效果；驗收通過的村，區鎮兩級按標準核撥獎勵金，不合格的則扣減當年度獎勵金。奉賢全區累計發放現金獎勵10.5億元；以村為單元設置“村規民約”，對村民參與人居環境整治提升作出具體規範，“美麗鄉村·美麗約定”實現175個村全覆蓋，數十萬村民共同執守……



伴隨著村莊環境整治，道路、河流、溝渠水系景觀持續美化，宅前屋後空間改造一新，呈現出“宅成景、田成塊、水成系、林成網、路成環”的格局。一個個“小花園”“小果園”“小菜園”成為一道道靚麗的風景線。



花若盛開，清風自來。“越來越多的企業走入田園，特別是研發、藝術、設計等行業，傾向於在自然寧靜的氛圍內激發創作靈感。美麗生態造就了美麗經濟，也讓我們更有發展底氣。”漁瀝村黨總支書記金衝說。

