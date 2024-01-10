扎根西北的生物醫藥探路者

中評社北京1月10日電／據中國新聞網報導，出生於江西鷹潭的85後青年王琦就讀於中山大學生命科學學院，2016年，在獲得中山大學生物學博士學位後，他受邀前往美國耶魯大學免疫系“腫瘤免疫治療之父”陳列平教授的實驗室進行博士後研究。2018年，王琦受聘於哈佛大學醫學院，繼續從事腫瘤細胞免疫治療方面的研究工作。



選擇生物醫學相關的領域學習和鑽研，王琦有一份自己的“私心”。“因為我母親患有銀屑病，也俗稱牛皮癬。在我很小的時候，常常發現母親受該病的困擾，這讓我對自身免疫、腫瘤免疫等治療領域更加關注，希望能夠通過所學，在攻克免疫系統疾病及腫瘤免疫治療方面多做些研究和探索。”王琦說。



2018年，他接到好友孫輝從甘肅省蘭州高新區拋來的“橄欖枝”，來到蘭州，一起參與華幟天成生物科技有限責任公司（以下簡稱“華幟天成”）的創業。



華幟天成成立於2018年，是蘭州高新區中國蘭州留學人員創業園（以下簡稱“留創園”）重點扶持的生物醫藥創新型企業。這家公司以自主研發各類抗體為主，專注於高質量科研用抗體、檢測用抗體及腫瘤免疫治療用抗體的研發及臨床轉化應用。



近年來，蘭州高新區把生物醫藥作為首位產業推動發展，著力打造蘭州高新區生物藥品製品製造創新型產業集群，生物醫藥產業在這裡迎來了新的發展機遇。



目前，王琦和孫輝的公司已成為留創園的核心企業，入選甘肅省第一批科技型中小企業。據王琦介紹，早在企業落地前，蘭州高新區便給予了1000萬元的啟動資金，同時，還提供企業用地、減稅等多項優惠政策支持。

