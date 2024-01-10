中評現場：美學者台觀選笑談台軍方飛彈簡訊

草根外交委員會執行長翁履中。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月10日電（記者 俞敦平）2024大選倒數三天，這場選舉將對台灣的未來產生重大影響。在這個關鍵時刻，TBAA全美台灣同鄉聯誼會草根外交委員會與淡江大學、亞太和平研究會3日共同主辦台海國際和平論壇，邀請了來自美國、台灣和其他國家的知名學者和專家，就美中台關係的新挑戰進行深入的討論和交流。在議題嚴肅的論壇中，沒想到昨日“國防部”一封簡訊的英文錯誤，引來現場觀眾的一陣笑，讓現場的氣氛頓時顯得輕鬆不少。



研討會的主持人是草根外交委員會執行長、美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中，他在致詞前詢問了台下前來的由17位來自美國名校（主要由史丹佛胡佛研究中心和約翰霍普金斯大學所組成）的學者和學生組成的台灣選舉觀察團成員們，他們在台灣的生活是否順遂。台下的美國學者們紛紛表示肯定，有的舉起大拇指，有的說yes。



其中一位與會者卻開起了玩笑，他提到了前一天台灣“國防部”發出的一則錯誤簡訊中英文的描述部分，誤將中國發射的衛星誤報為飛彈，他在台下喊道除了昨天的飛彈之外，他們都過得很好。這句話引起了現場的一陣笑聲。



翁履中教授接著介紹了現場的專家學者，他們來自不同的領域，有的專攻政治，有的專攻社會，有的專攻經濟，有的專攻外交。他還特別提到，有一位學者會利用大數據的方法，分析台灣的選情變化，但他強調，這位學者絕對不會違反台灣的法律規定，不會在選前公布任何民調結果。這句話又再次引起了現場的笑聲。