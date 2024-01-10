瑞銀：穩樓市料加碼　貸息再降0.2厘

瑞銀認為，中國經濟延續﻿復甦企穩態勢，而今年房地產政策有望進一步放鬆。（大公報） 中評社香港1月10日電／2024年是中國經濟企穩並盤整的一年，全年國內生產總值（GDP）同比預計增長4.4%。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤昨日在上海表示，2023年中國經濟有較強基數效應，表面上看2024年GDP增速稍遜2023年，但從環比動能看，中國經濟延續﻿復甦企穩態勢，而為防範房地產市場超調，今年房地產政策有望進一步放鬆，今年決策層或為開發商融資、“保交樓”等提供信貸支持，房貸利率亦有望再度調低0.1至0.2厘。



大公報報導，去年8月末以來，國家推出一系列房地產支持政策，包括調降全國二套房最低首付比例等，目前內地多數大城市的限購措施已有所放鬆。汪濤提醒，一線城市限購措施依然存在，未來可適度放鬆，且購房首付比例和按揭貸款利率也有下行空間。此外，為穩定房地產市場信心，政府可為開發商提供更多流動性支持，當前市況下不僅要為房企續貸，更要輸入流動性。她續稱，在城鎮化放緩、住房擁有率較高環境中，可加大保障房建設力度，推動“城中村”改造，甚至放開相關戶籍限制等，通過政策工具促進房地產市場整體平穩健康發展。



人民幣有望升穿七算



汪濤相信，得益於政策的支持，2024年房地產新動工和銷售數據將逐漸企穩，並在下半年環比反彈，今年房地產對中國經濟的拖累將進一步減弱。



對於今年中國經濟增長情況及人民幣匯率表現，汪濤認為，今年美國經濟增長將會放緩，預計美國全年GDP同比增速為1.1%，較去年有所下行。另一方面，市場普遍預期美聯儲年內重啟降息，“我們判斷，美聯儲最快今年3月就可能開展降息操作，鑒於美國國債收益率已下行很多，年末美債收益率將比去年更低。”她指出，對人民幣匯率而言，最大的影響因素是“預期差”，隨著下半年中國經濟走穩預期的不斷升溫，以及美國經濟降溫預期的增大，今年人民幣兌美元料小幅升值，“年末人民幣匯率有望升穿七算關”。她進一步表示，今年宏觀政策若能提前布置，有助於中國經濟信心的進一步增強，人民幣匯率升值幅度也可能更高。



人行短期或減息0.1厘



宏觀政策層面方面，汪濤指出，今年政策發力空間更多依賴財政政策，預計2024年財政赤字在3.5%至3.8%，地方專項債規模或在4萬億元人民幣及以上水平。貨幣政策方面，美聯儲年內降息將為人行政策提供更大空間，未來數月中國或進一步減息0.1厘，同時通過結構性工具提供流動性，引導商業銀行信貸投放，使貨幣政策更好配合財政政策。