柯文哲：誤發警報最大問題是民眾不信蔡政府

柯文哲10日上午赴宜蘭縣，陪同陳琬惠掃街拜票。（台灣民眾黨提供） 中評社宜蘭1月10日電／台軍方9日下午3時14分，突連續四次發布警報指中國於15時04分發射衛星，飛越台灣南部上空，但英文卻寫Missile（飛彈）。台灣民眾黨2024候選人柯文哲10日表示，除之前沒有演練過的問題外，也凸顯民眾不信任蔡政府的最大問題。這絕不是蔡英文一句“大家不用怕”，民眾就真的能不害怕的。



至於台媒報導，中國國民黨對於藍營小雞釋出柯文哲支持的影片開綠燈，以新北、台中“藍白示範區”為原則，其他地區仍不開放。柯文哲說，他可以幫忙就幫忙，這叫市場實力原則，對國民黨的小雞來說，要找比較強的母雞來幫忙，這也是一個“誰是比較強的候選人”的事實真相。



台灣民眾黨2024候選人柯文哲10日上午前往宜蘭縣進行車隊掃街拜票，在掃街拜票前接受媒體訪問。



柯文哲表示，警報誤發就是典型的瑞士乳酪理論，應該要拿出來檢討。若將這件事當作測試或演習來思考，就能看出幾個問題。第一、如果真的有什麼事，“國防部”卻發出錯誤的訊息，這怎麼辦？第二、如果政府出來解釋，老百姓都不相信，這怎麼辦？第三、這些問題都凸顯之前沒有演練過，蔡英文說大家不用害怕，講那句話才讓他感到害怕。若飛彈真的打過來，要往哪個地方躲，民眾都曉得嗎？



柯文哲說，要建立一個正常的“國家”，第一步政府是可信的，現在最大的問題是，政府做什麼事情，老百姓卻都想，這是操作選舉的策略嗎？這的確是台灣的根本問題。“總統府”說排除任何政治企圖，真正的問題是老百姓不信，這絕不是蔡英文一句話說大家不用害怕，民眾就真的可以不害怕，這反正我們是要害怕的。



至於侯友宜在造勢場合喊話，要邀請無黨無派的優秀人才柯文哲、鴻海創辦人郭台銘組聯合政府。柯文哲回應，大家心裡都有數，這都是操作棄保的手法。無論是藍綠最近的文宣都是在打他。他強調，如果要選最好領導人，當然是要選柯文哲，若是選最有機會政黨輪替，那也一定是選柯文哲。



柯文哲認為，若把郭台銘當朋友，就可以瞭解郭的苦衷是什麼，國民黨只是每天在情緒勒索郭台銘，這是不對的。



媒體也追問，過去是前國民黨高雄市長韓國瑜幕僚的媒體人王淺秋表達，柯文哲近期稱韓“台上與台下講話不一樣”，做人應厚道點，沒必要再給韓穿小鞋。柯文哲笑說，至少他沒有像侯友宜一樣拿簡訊出來念，他也能理解韓國瑜的壓力，有時候要配合演出，但他也明白地講，韓國瑜在台上講的，跟私底下講的完全不一樣。