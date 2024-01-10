憧憬派特別息　滙控創五個月高

市場憧憬滙控派發特別股息及加碼回購股份，滙控股價昨日逆市升1.2%。（大公報） 中評社香港1月10日電／大公報報導，科網股未止跌，拖累港股昨日高開走低，恒指以全日低位報收，回吐34點。資金轉向傳統經濟股，金融、醫藥、內需板塊造好；市場預期滙控（00005）派發特別股息及加碼回購股份，滙控股價昨日再升超過1%，創5個月新高；友邦（01299）股價同樣逆市升約1%。分析員相信，市場對滙控業績有信心，故有資金吸納，預期首季股價有機會上試72元，可以做到股息雙收。另外，摩通把友邦納入首選股名單。



在芯片股領軍下，美國納指周一（8日）反彈超過2%，提振亞太區股市投資氣氛；恒指曾經飈高190點，可惜科網股不給力，令到指數在高位掉頭回落，收市時倒跌34點，報16190點。科指收市跌30點，報3454點。雖然指數向下，但股價上升的股份有815只，多於下跌股份的744只，反映資金趁低位開始部署。信誠證券聯席董事張智威指出，科網股弱勢持續，資金偏向流入收息股，大市後市有機會跌穿15900點。



金融股受捧 保誠逆市飈4.3%



個股方面，金融股繼續獲資金關注。滙控股價升1.2%，報63.45元；渣打（02888）股價升0.1%，報64.25元。保險股保誠（02378）股價升4.3%，報84元；友邦股價升0.9%，報63.6元。

