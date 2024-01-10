盧秀燕批民進黨亂放防空警報　擾亂選情

國民黨台中市長盧秀燕與同黨台中市第二選區“立委”候選人顏寬恒。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月10日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕展開選前黃金周助選行動，今天上午與國民黨“立委”候選人顏寬恒合體掃街。針對9日軍方發布防空警報，以Missile（飛彈）描述satellite（衛星）。她痛批，此舉令人懷疑在企圖擾亂選情，民進黨連在處理重大的安全議題都不謹慎，而且意識形態作祟，警報亂放，人心惶惶，相信會促使人民去思考，13日要選擇穩健的領導人，就是侯康配。



盧秀燕10日一早陪同台中市第二選區（烏日、大肚、龍井、沙鹿、霧峰）“立委”顏寬恒車隊掃街，針對選前台軍方發布防空警報，受訪回應。



盧秀燕表示，軍方選前發布防空警報，不少人質疑有介選之虞，對選情多少會造成影響。由此可見，民進黨在處理重大的“國安”議題，非常不謹慎，而且意識形態作祟，警報亂放，對台灣安全造成危害，對人民安全造成影響。當然會促使人民去思考，本周六投票要選擇更穩健的領導人，那就是國民黨侯友宜、趙少康！



盧秀燕進一步提到，不只是警報烏龍事件，民進黨新北市還有一位“立法委員”（羅致政），是否涉嫌偷錄“總統”講話？這也是重大的安全危機事件，但民進黨政府沒有積極偵辦、處理。如果連有人涉嫌偷錄領導人談話，且涉及政府人事，民進黨態度卻是潦草、不偵辦，相信都將反映在選民觀感之上。從這兩事件可以看出民進黨在處理“國安”議題上，根本沒有把台灣安全、台灣人民的安全放在心上。



盧秀燕最後特別推薦顏寬恒，強調她選前特別把最後寶貴的時間保留給顏寬恒掃街。經過上次第二選區“立委”補選，大肚、烏日、龍井、沙鹿五個行政區的民眾已經可以瞭解，選“立委”一定要選找得到、看得到、肯做事情、有經驗的“立委”，那就是顏寬恒。