空襲簡訊造成恐慌？林飛帆低調稱當檢視機會

民進黨前副秘書長林飛帆受訪。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月10日電（記者 楊騰凱）台“國防部”9日下午發布警報，指中國大陸發射衛星飛越南部上空，警報英譯還將衛星翻成飛彈“Missile”，並註明是空襲警報“Air raid Alert”。政府是不是當放羊的孩子造成恐慌？民進黨前副秘書長林飛帆今日受訪時態度低調，僅表示應把這次當成機會，檢視防空警示系統相關資訊。



台官方9日下午3時14分突連續發布警報，指中國發射的衛星飛越南部上空，但警報內的英譯版本卻錯將衛星翻譯成飛彈Missile，並註明是空襲警報“Air raid Alert”，引發爭議。台“國防部”事後坦承因疏忽未同步更新原系統用字，精準表達發射物是衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。



中國國民黨“立法院”黨團今日召開記者會，痛批此事是標準的選舉奧步，竟連台“國防部”都介入選舉，非常惡質。



林飛帆今日在“立法院”受訪。媒體問昨天有收到警報簡訊嗎？而且被發現簡訊內容有英文翻譯的錯誤存在，藍營質疑這是介入選舉的干擾手段。



林飛帆表示，昨天的衛星警報大家都有收到，我們應該把這個過程當成機會，檢視一下過去的流程有沒有應該檢討的地方。比較持平來看的話，這是一次機會，讓大家來看看現在的防空警報系統該如何改善。



政府是不是當放羊的孩子，造成人民恐慌？



林飛帆指出，我剛剛已經說過，昨天的防空系統警示，我們應該當作一次機會去思考，未來的防空警示系統相關資訊要如何讓民眾知情，這個過程與流程我們可以審慎去檢視，把這當成一次機會。