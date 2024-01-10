濮存昕攜新著繁體版在港分享演藝路

中評社北京1月10日電／據新華社香港報導，聯合出版（集團）有限公司9日在香港故宮文化博物館舉辦2024年首場“一本讀書會”名家講座。中國戲劇家協會主席、國家一級演員濮存昕攜新作《濮存昕：我和我的角色》中文繁體版與讀者見面。



該書中文繁體版近日由香港三聯書店出版，以濮存昕曾經飾演過的角色為主線，分享了他多年來在演藝道路上的歷練、探索、創新和思考。



講座期間，濮存昕與香港讀者分享了他40餘年的演藝生涯和新書創作背後的心路歷程。他說，自己用近一年時間寫下這本自傳，“於自己是防止遺忘的記錄，於觀眾則是內心世界的坦白”。



香港市民劉女士告訴記者，濮存昕對文化的理解讓人很受啟發，他的人生經歷讓人感動。“希望這類文化活動能多在香港舉行。”



當日上午，濮存昕在接受媒體訪問時談及從演員到導演的心路，回憶了自己在話劇舞台上塑造的李白和哈姆雷特等深入人心的形象，分享了在導演新版話劇《雷雨》時對周朴園、魯侍萍等角色的全新解讀。



“話劇是必須和觀眾面對面交流的藝術形式，它真切地為觀眾呈現了聲音和空間的美感。”他說，身為話劇演員，必須用實打實的真功夫，為觀眾展現藝術的真實感。



當日，400餘名香港社會各界人士出席講座。據悉，名家講座系列是“一本讀書會”中最具特色的項目，未來還將繼續邀請內地、港澳及海外名家與愛書人交流分享。



（來源：新華網）