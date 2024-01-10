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厄瓜多爾7名警察在執勤中遭綁架
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2024-01-10 11:41:42
中評社北京1月10日電／據央視新聞客戶端報導，當地時間1月9日，厄瓜多爾警方確認，首都基多、中部城市洛斯里奧斯和西南部沿海城市馬查拉的7名警察在執勤中遭不明身份人員綁架。目前，厄瓜多爾警方已展開對被綁架者搜救工作。
當地時間8日下午，厄瓜多爾總統諾沃亞宣布，因近期國內監獄騷亂頻發，全國進入期60天的緊急狀態，並下令加強對監獄的管控和打擊有組織犯罪集團的力度，同時實行23時至次日5時的宵禁。
（來源：央視新聞客戶端）
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