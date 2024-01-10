衝突導致85%加沙人口流離失所

中評社北京1月10日電／據新華社報導，聯合國駐日內瓦辦事處9日記者會公布的數據顯示，新一輪巴以衝突爆發以來，加沙地帶已有190萬人流離失所，占加沙地帶總人口的85%，同時加沙地帶的醫療系統正在崩潰。



主持當天線上記者會的聯合國駐日內瓦辦事處新聞處主任羅蘭多·戈麥斯說，根據聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處的數據，加沙地帶已有190萬人流離失所，占其總人口的85%，這一數據令人震驚。



世界衛生組織駐巴勒斯坦被占領土代表皮佩爾科恩從耶路撒冷報告說，根據巴勒斯坦衛生部的最新數據，加沙地帶已有超過2.3萬人死亡，占加沙人口的1%；近5.9萬人受傷，占總人口的2.7%。由於缺乏在整個加沙地帶安全運送援助物資的人道主義走廊，自2023年12月26日以來，世衛組織已取消了6次前往加沙地帶北部提供醫療設備的任務計劃。



世衛組織緊急醫療隊協調員肖恩·凱西從加沙報告說，加沙地帶許多人已多次流離失所。加沙地帶南部的拉法擠滿了100萬難民。加沙地帶的醫療系統正在快速崩潰，在中部地區的阿克薩醫院和南部的納賽爾醫療中心，70%的工作人員已隨家人逃難離開。



凱西表示，在他訪問加沙期間，沒有看到衝突強度有所減弱。加沙地帶沒有安全的地方，加沙地帶的援助食物不足以養活加沙地帶的所有人口。



（來源：新華社）