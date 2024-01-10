“一帶一路”促共贏　運輸希望向世界

中評社北京1月10日電／據光明日報報導，古有絲綢之路駝鈴陣陣，今有中歐班列馳騁不息。作為共建“一帶一路”倡議的重要載體，中歐班列“連點成線”“織線成網”，開創了亞歐國際運輸的新格局；搭載著豐富多樣的貨物往返於亞歐之間，推動了共建國家的新發展；助力中國與歐洲“雙向奔赴”，帶來了新時代“絲綢之路”的新機遇。



（来源：光明网）