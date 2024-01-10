商務部：提升加工貿易發展水平

中評社北京1月10日電／據光明日報報導，加工貿易是我國開放型經濟和對外貿易的重要組成部分。改革開放以來，加工貿易實現了跨越式發展，為帶動就業、助推貿易大國進程、促進產業結構升級等作出了重要貢獻。



近年來，國內外環境發生了深刻變化，傳統加工貿易規模和占比也有所下降，儘管如此，並不意味著加工貿易作用減小了，加工貿易目前仍是拉動中西部、東北地區外貿增長的主要動力，對穩外貿穩外資、穩住產業鏈供應鏈也起著十分重要的作用。



近日，商務部會同有關部門廣泛深入開展調查研究起草了《關於提升加工貿易發展水平的意見》（以下簡稱《意見》），制定相關政策措施。



商務部外貿司負責人表示，《意見》從六個方面提出12項政策措施。一是在鼓勵開展高附加值產品加工貿易方面，提出支持先進製造業和戰略性新興產業加工貿易發展，鼓勵加工貿易企業用足用好研發費用稅前加計扣除優惠政策等1項措施。二是在促進保稅維修業務發展方面，提出促進綜合保稅區和自貿試驗區保稅維修業務發展、推進其他區域保稅維修試點等2項措施。三是在引導支持梯度轉移方面，提出加強梯度轉移載體建設、完善加工貿易梯度轉移對接合作機制、加大對邊境地區支持力度等3項措施。四是在加強財稅金融支持方面，提出統籌用好外經貿發展專項資金等現有資金渠道，落實有關稅收優惠政策；加大對加工貿易企業信貸支持和出口信用保險支持力度，更好滿足企業匯率避險和跨境人民幣結算需求等2項措施。五是在強化要素保障方面，提出強化交通物流與用能保障、滿足多層次用人需求等2項措施。六是在優化加工貿易管理與服務方面，提出支持拓展國內市場，推進內外貿一體化；適時調減加工貿易禁止類商品目錄，進一步優化相關措施，創新海關監管機制等2項措施。



下一步，商務部將會同有關地方和部門，積極推進重點工作，完善配套政策措施，密切協作，為加工貿易持續健康發展營造良好政策環境。



（來源：光明網）